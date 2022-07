Pandemia i-a îmbogățit pe Oana Roman și pe Marius Elisei: ”Profităm de toată notorietatea pe care o am”. Ce planuri de afaceri are cuplul vedetă pentru viitor

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei, deși nu se așteptau, au dat lovitura la începutul pandemiei. Decizia de a se lansa în afaceri online a fost inițial una de a avea un profit în familie, atunci când totul a fost pus pe „tușă”. Ulterior, însă, afacerea cu haine s-a transformat și le-a rotunjit cum nu se poate mai bine conturile.

Deși relația lor amoroasă este una cu suișuri și coborâșuri, atunci când vine vorba de afaceri cei doi foști soți, căci au divorțat și nu s-au mai recăsătorit, se înțeleg de minune.

Oana Roman vrea să-și extindă afacerea din online

Oana și Marius își împart atribuțiile, dar, spune vedeta, el este cel care se ocupă de tot ce înseamnă parte tehnică a site-ul de haine. Ba chiar, uneori, când timpul îi presează, Marius Elisei livrează și colete, în timp ce fiica lui Petre Roman are grijă să le pregătească conform cerințelor cumpărătoarelor.

”În pandemie, noi a trebuit să ne găsim o variantă ca să câștigăm niște bani. Nefăcând evenimente, Marius neducându-se la birou, pentru că nu avea unde, și acest site exista… Am avut un magazin fizic cu ani în urmă la Pitești. A fost foarte greu să mai facem naveta, pentru că Iza era mică. Și i-am spus: ‘Hai să închidem magazinul și să-l transferăm în online!’. Și el s-a apucat atunci să facă site-ul, să lucreze la el și să învețe să facă ceea ce trebuie, să facă un SEO foarte bun la site, să-l aranjeze. Marius a lucrat la el trei ani, timp în care l-a optimizat. Când a venit pandemia am zis: ‘dăm drumul la site pentru că e singura variantă să facem ceva’. Mai ales că el era pregătit. Și am creat acest brand, am zis de data asta să profităm de toată notorietatea pe care eu o am”, a spus Oana Roman, notează Fanatik.

Astfel a luat viață afacerea de familie din online, fără, însă a avea prea mari așteptări. Doar că, spune Oana Roman, în doar câteva ore, site-ul a înregistrat zeci de comenzi. Toamna anului 2020 devenind pentru ei primul moment de maxim succes înregistrat și asta datorită produselor scoase la vânzare.

Din acel moment, vedeta s-a axat foarte mult pe creșterea vizibilității produselor sale și spune că și-a pus în joc toată notorietatea pe care a obținută în cele două decenii de când se află în lumina reflectoarelor.

Astfel, profitând de beneficiile imaginii de persoană publică, Oana Roman a ajuns acum să se bucure, după multe drumuri și căutări de furnizori buni, de o afacere profitabilă, care îi aduce ei și lui Marius un venit consistent.

Și pentru că le merge atât de bine, Marius a venit acum cu ideea de a-și extinde afacerea. Astfel, tatăl fetiței vedetei își dorește ca în curând să scoată la vânzare și accesorii pentru doamnele și domnișoarele pasionate de shopping.

Ideea, deși nu a fost acceptată din prima de Oana Roman, acum pare că îi surâde din ce în ce mai mult, ea declarându-se o mare împătimită a pantofilor, genților și cerceilor.

Ba mai mult decât atât, odată cu mărirea gamei de produse de pe site, Oana Roman vrea să scoată la vânzare și ținute complete. Lucru care, bineînțeles, presupune și mai multă muncă, dar și un venit mai mare.

”Marius a ținut o perioadă să ne apucăm, să vindem și accesorii: bijuterii, gablonțuri, genți… Eu nu mi-am dorit, pentru că e o treabă prea migăloasă, dar e un lucru la care mă gândesc serios. Vreau din toamnă să încerc să iau și alte produse și să creez ținute întregi. Să propun clientelor ținute întregi, rochie, pantalon cu fustă sau cu sacou și accesorii, bijuterii, genți”, a mai adăugat Oana Roman.