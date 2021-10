Pandemia l-a adus la sapă de lemn pe Tavi Clonda?! Artistul, dezvăluiri fără perdea: „Mai greu...”

In articol:

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai frumoase și îndrăgite cupluri din showbiz-ul monden. S-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, în cadrul unei emisiuni pe care bruneta o prezenta, s-au îndrăgostit, iar în 2015 și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

În prezent, cei doi alături de fiicele lor locuiesc într-o vilă de vis, în care au investit nu mai puțin de 200 de mii de euro.

„Când am proiectat casa, țin minte și acum, am desenat-o mai întâi pe pământ. Când am intrat noi dintr-o cameră în alta, pe pământ, nu ziceam că e așa mare. Apoi am ridicat-o la roșu, apoi la alb, se cam restrângea spațiul.

Noi doi suntem la fel. De obicei într-o relație, unul e contabilul, unul e visătorul. Amândoi suntem doi artiști, doi visători și nici unul nu a zis că e prea mare sau prea mică. De asta a ieșit atât de mare, dar mie nu îmi pare rău, nici Gabrielei nu îi pare rău. Dar este foarte greu de întreținut, avem nevoie de ajutor”, a explicat Tavi Clonda, potrivit cancan.ro.

Din 2017 și până în prezent, aceștia au scos sume colosale din buzunar pentru ca al lor cămin să fie exact așa cum și l-au dorit.

Totuși, pandemia de coronavirus le-a pus și lor bețe-n roate. Tavi Clonda recunoaște că veniturile sale din muzică au avut de suferit după ce virusul a început să se răspândească pe teritoriul țării noastre.

Tavi Clonda, probleme financiare din cauza pandemiei. Cum a fost afectat

Artistul spune că nu traversează deloc o perioadă ușoară din punct de vedere profesional, ci asistă chiar la un fiasco pe acest plan.

La fel ca mulți alți artiști, Tavi Clonda se plânge că nu mai are unde să-și facă meseria, căci majoritatea concertelor au fost anulate.

„Spectacolele s-au anulat în proporție de 95%. E bine dacă mai sunt câteva. Cu emisiunea… au rămas doar ”Mamicile cu liplici”, eu am fost scos. Acum se caută și tătici, dar mai greu cu ei”, a mărturisit Tavi Clonda pentru impact.ro.