Panică la metrou! O femeie ar fi atacat mai multi pasageri cu o cruce de lemn! ”Eram pe peron când a încercat să mă împingă”

In articol:

E alertă în București, după ce o femeie cu o cruce de lemn în mână a fost observată încercând să agreseze călători în stația de metrou.

O femeie susține că a fost împinsă pe peron de bătrâna cu cruce

Situația a fost semnalată pe grupul de Facebook MetroCrush , acolo unde o fotografie cu respectiva femeie a fost postată lângă o mărturie a uneia dintre tinerele abordate de aceasta.

”Să aveți mare grijă la această femeie! Astăzi când eram pe peron la Lujerului, femeia a încercat să mă împingă (eu inițial nu am realizat asta pentru că vorbea non-stop cu mine, eu având căștile în urechi, nu mi-am dat seama. Am realizat ce voia să facă atunci când am văzut-o încercând să o împingă pe o fată cu ajutorul crucii pe care o ținea în mână). Am urcat in metrou, i-am făcut o poză.

Cât am vorbit cu paznicul de la metrou, aceasta a dispărut. Am cautat-o în metrou și apoi pe peronul stației următoare. Am pierdut-o din ochi. Ca să o recunoașteți: femeia vorbește singură, țipă, înjură, în metrou începuse să plângă și ținea non-stop cu forța acea cruce maro în mână. Aveți multă grijă! ”, a scris administratorul paginii MetroCrush.

A fost văzută la Manastirea Radu Vodă

Postarea a strâns peste 670 de comentarii și extrem de multe mărturii ale unor femei care susțin că au fost acostate și chiar agresate de respectiva femeie.

”Bună seara! Referitor la postarea dvs. despre doamna care v-a împins la metrou. Frecventează foarte des Mânăstirea Radu Vodă, Piața Unirii, confirm comportamentul dânsei (este blondă, tunsă scurt, poartă ochelari de vedere).

Citeste si: Vila în care VIP-urile petreceau cu escorte de lux a fost închisă de mascați. Afacerea „Mon Amour” era condusă de părinții unui polițist dat afară din sistem...- bzi.ro

Citeste si: Amenințare cu bomba la metrou! Ce a fost descoperit în stația Eroii Revoluției. Traficul a fost restricționat

Se ceartă cu toată lumea în timpul slujbelor, fără motive din partea celorlalte persoane, inclusiv la mine și la sora mea a țipat. O apucă dintr-o dată, cred că are probleme de sănătate”, a mai scris cineva.

”Este și pe ruta Obor-Eroilor. Am văzut-o și eu de câteva ori. Se face că vorbește la telefon și se ia de lumea din jur. Dacă te uiți la ea sau râzi iese scandalul de pe lume”, a mai comentat o femeie. Iar mărturiile continuă!

”M-a lovit cu crucea”

”Am avut și eu o întâmplare nefericită, tot la metrou Lujerului. Eram cu telefonul în mână, iar doamna aceasta a venit dintr-o dată spre mine și m-a lovit cu o cruce. Țipa crezând că o filmez. “Îți sparg telefonul ăla!”, după care s-a dus rapid spre ieșire. Sper să fie găsită această doamnă, să fie ajutată pentru a nu mai exista situații nefericite”, a mai scris cineva.

Postarea a strâns până ieri mai bine de 4.000 de distribuiri și peste 1.000 de reacții pe platforma Facebook. Mulți dintre cei care au comentat au amintit de cazul de acum câiva ani, atunci când o tânără a murit după ce a fost împinsă pe linia de metrou, în stația Dristor.

Citeste si: Incident la stația de metrou Piața Unirii! Un bărbat a fost resuscitat pe peron

”Ministerul Afacerilor Interne, Romania, înca am speranța că puteți să vă autosesizați și să faceți ceva bun în sensul ăsta. Comentariile sunt efectiv copleșitoare! Nu avem nevoie de încă un caz ca cel de la Dristor! Putea să fie fiica, sora, prietena, mama oricăruia dintre noi, din păcate! Cum să umble cineva așa liber printre noi, care ar putea oricând să omoare pe cineva! Nu sună a tentativă de omor dacă a încercat asta de mai multe ori? Fiți băieții ăia buni de care avem nevoie cu toții!”, a mai scris o membră a grupului.

Distribuie pe: