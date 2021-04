Parchetul Militar, decizie în cazul polițiștilor torționari de la Secția 16 din Capitală! Organele ar fi procedat corect

In articol:

Parchetul Militar a analizat imaginile în care doi bărbați au fost sechestrați și torturați în Secția 16 de Poliție din Capitală. Procurorii militari susțin că modul în care oamenii legii au intervenit este unul corect, pe motiv că structurile MAI există pentru a menține ordinea.

Este a doua clasare dată în dosarul respectiv, după ce, recent, victima a cerut redeschiderea anchetei, potrivit Spynews.

În noaptea 1 spre 2 septembrie 2020, Teodor Nicolae Gheorghe (51 de ani) și Mihai Ghiorghe (39 de ani) au fost săltați de pe stradă de 8 polițiști și duși la Secția 16 din Capitală, unde au fost sechestrați, umiliți și bătuți.

„M-au umilit în ultimul hal. Deși nu am opus rezistență, fiind cu mâinile legate la spate, m-au trântit, m-au strâns de gât și m-au lovit. Era și aia a lui Șeicaru pe acolo. Polițista aia care zicea că n-a văzut nimic... M-au trântit pe hol și m-au lovit cu picioarele și cu bastoanele. Eram lat, pe jos. La un moment dat, au scos mopul dintr-o găleată, au urinat în ea și au aruncat urina pe mine!”, a declarat tânărul torturat de „brigada lui Șeicaru”, pentru sursa citată.

Imagini cu momentul în care unul dintre bărbații sechestrați este bătut de polițiști [Sursa foto: Captura Video]

Cei doi bărbați sechestrați la Secția 16 din Capitală au murit din cauzae necunoscute

Teodor Nicolae Gheorghe și Mihai Ghiorghe, cei doi bărbaţi sechestraţi şi torturaţi de poliţişti de la Secţia 16 din Capitală anul trecut, au murit recent în „condiții necunoscute”.

Teodor Nicolae Gheorghe s-a stins din viață după ce a fost internat în spital cu „o boală incurabilă”. Al doilea, Mihai Ghiorghe a fost găsit decedat în apartamentul unui prieten. Procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă. Ultimul cuvânt urmează să îl aibă medicii legiști.

Cele două victime au murit la scurt timp de la reţinerea şi plasarea poliţiştilor de la Secția 16 din Capitală sub măsuri preventive, în luna martie a acestui an. Trei dintre ei sunt în arest la domiciliu, iar restul se află sub control judiciar. Pentru a afla dacă au vreo legătura cu moartea victimelor, procurorii vor stabili exact unde se aflau fiecare dintre cei în zilele în care cei doi bărbați au murit.