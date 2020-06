In articol:

Fiica lui Teo Trandafir, a împlinit pe data de 10 mai vârsta de 15 ani. Maia s-a transformat într-o adevărată domnișoară, deși mulți încă își amintesc imaginile înduioșătoare de pe vremea când avea doar câțiva anișori.

Între Maia și Teo Trandafir există o legătură cu adevărat specială. Vedeta de televiziune a adoptat-o când era mică și o iubește la nebunie. Recent, a publicat pe pagina ei de Instagram o fotografie cu adolescenta. Relația specială pe care Teo Trandafir și fiica ei, Maia, o au, nu a fost niciodată un secret. Încă de când era mică, fetița făcea afirmații emoționante legate de mama ei și avea o maturitate care impresiona pe toată lumea.

Citeste si: Fetița ”Piticului Colorado” a împlinit 4 ani! Eva Maria a avut parte de un tort cu prințese FOTO

Citeste si: Nicolae Guță a depășit gabaritul admis și acum se... revarsă! Imaginea cu care manelistul și-a șocat fanii FOTO

Citeste si: Florin Salam, cadou fabulos pentru Roxana Dobre, în plin scandal! Bruneta, impresionată de cele primite

Ce partenting aplică Teo Trandafir

”De când era copil, tocmai pentru că știam că va veni acest moment (al adolescenței), nu mi-am permis niciodată să intru la ea în cameră fără să bat la ușă. Și reciproca este valabilă. Ne-am respectat spațiul personal. Momentele ei trebuie să și le trăiască cum simte ea. Se duce în cameră, face ce are de făcut, vorbește cu cine vrea. Dacă este ceva care mi se pare demn de dispreț este să interzici ceva cuiva. Eu am fost adepta recomandărilor, a discuțiilor constructive, a explicațiilor atunci când a fost nevoie”, a explicat Teo Trandafir, citată de libertatea.ro

Teo povestește în continuare cum chiar fiica ei i-a sărit în ajutor, pentru a-i lua apărarea în fața unui fan supărat: ”Maia este un om cu o putere incredibilă. Nu are nevoie de protecția mea și de deciziile mele. Nu știu ce vorbește ea pe contul ei de Instagram. Cred că la 16 ani e suficient de „coaptă” încât să știe. Și-a luat hate de mică. Dar este suficient de matură să înțeleagă și este mult mai dură decât pare. Are un discernămând fantastic și, la un moment dat, când am fost eu victima unui bullying din partea unui tânăr cam de vârsta ei, ea a fost cea care a luat atitudine”.