Părinții lui Jador de la Survivor, declarații sincere despre relația Faimosului cu Georgiana! "Vor forma o familie, când vine el..." EXCLUSIV

În cadrul unei emisiuni de televiziune, mama și tatăl lui Jador au vorbit despre relația pe care Faimosul a avut-o cu Georgiana, dar și despre dragostea pe care i-o poartă artistul.

Declarații sincere despre relația Georgianei cu Jador

Mama lui Jador susține faptul că nu s-a aștepat vreo secundă ca fiul ei să

reacționeze în acest mod față de Georgiana. Ba chiar mai mult, aceasta a mai adăugat faptul că are o impresie foarte bună despre ea.

Mama lui Jador: Pentru mine a fost o surpriza ce am vazut, nu m-am asteptat. E tânăra, iubeste… Imi aduc aminte și nu am cum sa nu plang. Nu ma asteptam sa reactioneze așa. De fapt, nu l-am văzut niciodată așa. (…) Ei mai țineau legătura, dar se pare că el ascundea asta de noi. O cunosc pe Georgiana, vorbeam cu ea. Ei s-au cunoscut în facultate, apoi s-au despărțit. Am o impresie foarte bună despre ea. Eu îmi doresc ca el să aleagă, din toate fetele pe care le-a cunoscut până la 26 de ani, să îți dea seama, în sfârșit, că aici trebuie să se oprească.

Tatal lui Jador: Nu știu ce s-a văzut la televizor, dar eu am văzut niște lacrimi de fericire, pentru că în sfârșit și-a

dat seama că cineva îl iubește. Înainte să fie cunoscut, el s-a cunoscut cu fata aceasta.

Mama lui Jador: Ei au fost cam patru ani împreună. Doi ani au fost despărțiti, iar s-au împăcat, iar s-au despărțit.

El a fost la emisiune (n.r.- la Puterea Dragostei).

Tatăl lui Jador: Atunci când iubești, dragostea nu are margini, poți să te expui în fața publicului. Nu are de ce să îi slăbească pozitia. Acum cred că va duce și la îndeplinire ceea ce a spus.

"Vor forma o familie"

Totodată, mama artistului este de părere că atunci când Jador se va întoarce de la Survivor România, el și Georgiana se vor împăca, vor rămâne împreună și vor forma o familie. Ba chiar mai mult, artistul oricum își dorește copii în perioada următoare.

Mama lui Jador: Eu cred că el când vine de la Survivor vor rămâne împreună și vor forma o familie.

El își dorește copii, a fost crescut cu frați mulți, avem o familie mare. Mai ales că și-a crescut frații, el știe cum să crească un copil. Dacă va face un copil cu ea, vor rămâne împreună.

Tatăl lui Jador: Orice fată va aduce la noi acasă, va fi prima și ultima, nu merge cu o sută. Dacă o va aduce și o va declara soția lui, va intra cu ea în curte la noi și va rămâne. Nu mi-a spus de ce s-au despărțit, dar pot să trag o concluzie. Așa cum am spus și în emisiune Jador se mai oprește și în dreptul altor fete. Problema nu este a fetei, că ar fi făcut ea ceva rău, ci gelozia. Dacă el s-a mai oprit și pe la alte fete, nu ai cum să poți să tolerezi mereu. El era iubitor de când era în școala generală, nu doar de când a devenit Jador. El nu putea să mai învețe carte din cauza fetelor. Aunci când mai înaintăm în vârstă, ne dăm seama că o familie este cea mai importantă pentru noi. atunci când îți întemeiezi o familie, ai și o responsabilitate. Nu vrei să mai jignești, nu poți să o mai faci să sufere și nu o să mai umble așa cum a umblat.

În continuare, părinții artistului au mai adăugat faptul că, în ultima perioadă, Jador suferea destul de tare după fosta lui marea iubire.

Mama lui Jador: Are dreptate tatăl lui. (…) Ei au fost despărțiti în mare parte de când a devenit Jador. Acum, plecând la Survivor, lipsa ei, știind că sunt certați, cred că asta l-a făcut să se gândească de o mie de ori acolo și să facă comparație între o fată bună și o fată mai rebelă un pic. Cred că se va duce după ea când se întoarce. Cred că ar trebui ca ea să se mute cu el și să locuiască împreună. I-ar forma ca și cuplu.

Din păcate, ei nu au locuit împreună niciodată. Dacă ar sta în aceeași casă și ar găti și ar mânca, ar dormi și ar face toate lucrurile împreună, atunci și el s-ar mai liniști. Eu întodeauna l-am încurajat în privința ei, dar ea nu îl înțelegea pentru că ea avea foarte multe cântări, era tot timpul plecat și a spus că decât să o facă să sufere, mai bine pune punct. Nu m-am băgat în viața lui în ultima perioadă pentru că mă durea sufletul văzându-l că suferă. El încerca să își găsească alinarea la alte fete, dar nu a reușit niciodată. Mi-a spus că nu se lipește nicio fată de el, oricât ar încerca, inima lui e la ea. Lui îi trebuie o fată sinceră și cuminte și naturală și ea este așa cum își dorește el. Asta i-a unit. (…) Cred că a reacționat așa din cauza dorului dea ea și a gândurilor. Nu a putut să ia legtura cu ea și cred că asta l-a făcut să reacționeze așa.

Tatăl lui Jador: El când a mers la Survivor a spus că s-a dus ca să o uite, așa a spus. Făcând asta public, și-a dat seama că fata totuși i-a trimis scrisoarea asta și i-a spus că inimile lor sunt logodite. Prin asta i-a dat de înțeles că îl iubește. Cine știe în ce condiții au plecat ei, supărați unul pe altul, dar el și-a dat seama că a greșit. Indiferent ce au vorbit, fata totuși i-a trimis scrisoarea asta de dragoste. Prin ce a făcut el, și-a cerut iertare de la ea. (…) Nu putem spune că a făcut teatru, s-a văzut pe fața lui. Când cineva joacă teatru, se vede. El s-a refugiat la Puterea Dragostei, dar nu a putut să intre nimeni în inima lui pentru că era deja ea acolo. El a vrut să lege o relație, dar nu s-a putut, iubind-o pe Georgiana. Nu a putut să o scoată din inima lui.

Mama lui Jador: Cred că l-a durut că ea s-a semnat „prietena lui de suflet” și asta l-a făcut să arunce biletul. Dar în rândurile de mai sus a specificat că ei sunt două inimi logodite. El nu se aștepta ca ea să îi trimită scrisoarea.