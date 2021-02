Părinții lui Jador de la Survivor, primele declarații despre Georgiana, fosta iubită! ”L-a iubit pe Ionuț înainte să fie Jador” EXCLUSIV

In articol:

Jador a devenit rapid un fenomen după participarea la Puterea Dragostei. Artistul i-a impresionat pe toți atât cu povestea sa de viață, cât și cu talentul nemărginit. Cântărețul a dat lovitura în România și în străinătate, mai ales în ultimul an când a lansat hit după hit.

Jador i-a lăsat mască pe fanii lui cu colaborările neașteptate pe care le-a avut de-a lungul timpului și care au fost un real succes pe YouTube.

Cât despre dragoste, susținătorii lui Jador știu despre povestea de dragoste de neuitat dintre el și Georgiana, tânăra care i-a fost alături pe vremea când acesta nu era celebru. Deși a călcat strâmb de mai multe ori și i-a greșit, așa cum a recunoscut chiar el în nenumărate rânduri, Georgiana a fost singura persoană care i-a rămas aproape. De când este plecat în Republica Dominicană, Jador a vorbit despre fosta lui iubită de foarte multe ori. Faimosul de la Survivor România 2021 regretă că nu este împreună cu tânăra care l-a făcut fericit o lungă perioadă din viața lui.

Georgiana

Duminică, după ce echipa Faimoșilor a câștigat jocul de comunicare, aceștia au primit mesaje

din partea unor persoane foarte apropiate. A fost și cazul lui Jador de la Survivor România 2021, care a primit o scrisoare din partea fostei lui iubite, Georgiana. Manelistul a izbucnit în lacrimi când a văzut ce cuvinte frumoase i-a scris femeia care i-a stat alături la bine și la greu.

„ Ionuț, pentru început vreau să-ți spun că sunt mândră de tine, de ambiția de care dai dovadă și de modul în care te descurci în competiție. Sper să rămâi același om bun pe care l-am cunoscut.

Știm amândoi care e situația dintre noi și în ce relații am rămas. Când ai plecat la Survivor, dar de acolodin toată situația asta, inimile noastre au rămas logodite pentru totdeuana. Ai grijă de tine și să rămâi acolo cât poți rezista. Te îmbrățișez, prietena ta de suflet”, i-a transmis Georgiana lui Jador de la Faimoși.

Jador

Părinții lui Jador, dezvăluiri în exclusivitate pentru WOWbiz despre Georgiana

Părinții lui Jador, Simona și Romeo Dumitrache, au acordat un interviu exclusiv pentru WOWbiz, în care, în premieră, au vorbit despre Georgiana, fosta iubită a artistului.

Simona Dumitrache, mama lui Jador: ”Eu întotdeauna am discutat cu Ionuț toate problemele lui din viața de zi cu zi de când a plecat de acasă. Știam povestea dintre el și Georgiana și mă bucur enorm de mult că și-a dat seama, în sfârșit, că viața lui fără ea nu se poate. Și mă bucur că l-am văzut așa, că o să realizeze că ea o să fie mama copiilor lui. L-am încurajat întotdeauna în această relație, dar vedeți cum sunt tinerii, ei se împacă, ei se ceartă. La un moment dat am renunțat să mă mai bag, am zis să decidă el că e viața lui. Mă bucur că emisiunea asta l-a făcut să vadă adevărul și să se gândească la viitorul lui, și la o familie”.

”Cu fata se cunoaște din facultate. Dar știți cum e Ionuț, azi cu una, mâine cu alta, iar fetei nu i-au convenit lucrurile astea. De aceea s-au certat, s-au împăcat. Aseară (n.red duminică) au dat dovadă amândoi că mai există ceva între ei. Atât cum s-a comportat Georgiana către Ionuț, dar și cum a reacționat Ionuț când a primit scrisoarea de la Georgiana...”, a spus tatăl lui Jador.

” El a comparat ce a avut cu ce a găsit și a realizat că nu este ceea ce vrea el(...) Eu am apreciat la ea (n.red Georgiana) simplitatea ei, bunătatea ei. Ea l-a iubit pe Ionuț înainte ca el să fie Jador, au împărțit și bune și rele, îl cunoaște și de sărac și de bogat...”, a mai adăugat mama lui Jador.