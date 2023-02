Părinții lui Suhaib își caută fiul cu disperare. Aceștia se gândesc la tot ce este mai rău: „Are niște dușmani care vor să îl omoare”

In articol:

De mai bine de trei luni, Suhaib Meshah este de negăsit. Modelul a dispărut fără urmă, iar familia și apropiații sunt îngrijorați. Tatăl bărbatului a mărturisit că ultima întâlnire cu fiul său a fost în urmă cu mai bine de 8 săptămâni, atunci când l-a vizitat în Brașov.

Suhaib Meshah, dispărut de mai bine de trei luni

Părinții modelului susțin că fiul lor a fost amenințat cu moartea și sunt îngrijorați pentru viața lui.

Încă din luna noiembrie, părinții lui Suhaib Meshah nu îl pot găsi pe fiul lor. Aceștia au făcut apel la toate persoanele din mediul online, cu speranța că cineva l-a văzut sau are informații despre el.

"Dispărut din luna noiembrie!!! Cunoscut sub numele de Suhaib Meshah. Familia lui vă roagă, orice informație despre el poate ajuta.", este mesajul care circulă pe rețelele de socializare.

Tatăl modelului a declarat că ultima dată s-a întâlnit cu fiul lui la Brașov, însă de atunci nu mai știe nimic de el, nereușind să ia legătura cu acesta. Mai mult decât atât, tatăl lui Suhaib a mărturisit că fiul lui are niște dușmani care vor să îl omoare.

"Eu nu știu nimic de el de trei luni. Am fost la Poliție, am fost peste tot, nimeni nu știe unde e. Băiatul meu are niște dușmani care vor să îl omoare. Nu spun numele pentru că am băgat actele la DNA.

"El lucrează foarte bine, câștigă foarte bine, eu sunt om de afaceri. Nu are nevoie de bani.Eu sunt om de afaceri de 31 de ani aici în România.(...) Băiatul meu nu a dus niciodată lipsă de bani. El vinde aparate de fitness în Arabia Saudită și Qatar, el a fost model.", a mai spus acesta.", a spus tatăl lui Suhaib, în cadrul unei emisiuni TV.

Avocatul familiei a efectuat toate demersurile pentru a afla dacă modelul este reținut de poliție sau închis într-un penitenciar. Din nefericire, Suhaib este de negăsit.

Sora lui Suhaib, amenințată cu moartea

Sora lui Suhaib a susținut că a fost și ea amenințată cu moartea. Mai mult decât atât, aceasta a mărturisit că poliția este indiferentă cu privire la cazul fratelui său, ba chiar mai mult, organele de poliție au transmis că o să anunțe familia dacă îl văd pe model mort pe stradă.

„ De patru ani a început, el nu a făcut niciodată trafic de persoane, dacă un om este nevinovat, fuge, însă el a așteptat. El are martori, avem probe, dar procurorii l-au dat afară. Poliția a susținut că o să ne spună dacă îl vede pe stradă mort.

Au intrat la noi în casă, la el în apartament, au intrat cu pistoale, i-au pus pistolul în față și i-au spus că îl omoară. Eu eram acolo, și mi-a zis că ne omoară pe amândoi. Poliția nu a făcut nimic.”, a declarat Nadina, sora lui Suhaib, într-o emisiune TV.