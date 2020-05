In articol:

Un grav accident s-a produs în dimineața zilei de 29 mai în județul Galați. O familie tânără care avea un copil de un an au pierit în cumplitul accident. Tatăl, șoferul mașinii în vârstă de 28 de ani, a adormit la volan și a intrat pe contrasens, unde a lovit frontal un autotren de 7,5 tone, pe E581, între localităţile Berheci şi Ireasca, judeţul Galaţi.

Martor la întreaga scenă a fost și un polițist constănțean care se afla în timpul lui liber și se îndrepta spre Iași.

Darius Victor Maftei a povestit pe contul lui de socializare că a rămas marcat de ce a văzut la locul incidentului, deși de-a lungul vieții sale, prin prisma meseriei, a văzut foarte multe. Polițistul a sărit din mașină și a încercat alături de alți martori să îi salveze pe cei trei, însă totul a fost în zadar.

Tânăra mamă, în vârstă de 23 de ani, a fost transportată de ambulanţa SAJ la Spitalul Municipal Tecuci, iar copilul, în vârstă de un an, a fost preluat de către ambulanţa SMURD. Ambii au fost declaraţi ulterior decedaţi.

„Prea trăim doar cu gândul la mâine… Astăzi trebuie să trăim. Accidentul urât rău. Am ajuns la câteva secunde după impact. Lumea blocată, la 5 dimineața oricum nu procesezi bine, dar totuși… Am sărit din mașină, așa cum o fac de fiecare dată, fără ezitare, când este vorba să ajut, am alergat până la mașina lovită… Dacă se mai putea numi mașină… Epava era lângă drum, fumegând. În ea, o familie… Lângă mine au mai coborât două femei, moldovence de alea adevărate, care, deși speriate, au pus mâna să mă ajute să deschidem ușa din spate, să ajutăm copilul. Era prea târziu pentru el, ca și pentru tatăl lui, ce se afla la volan… Mama lui încă respira. Sunase cineva înainte să cobor eu lângă mașină, pun mana pe telefon și sun și eu și întreb de un elicopter care ar trebui să vină și să o salveze… La telefon sec… – Nu avem elicopter…

Secundele treceau dureros de încet, încercam să vorbesc cu ea, îi spuneam să reziste. Nu știu și nu cred că mă auzea respira greu, dar am simțit că trebuie să o fac…”, a povestit polițistul, potrivit Libertatea.

Polițistul a mai povestit ce a simțit în momentul în care s-a uitat în ochii speriați ai șoferului care conștientiza că și-a ucis propria familie.

„Într-un final sirenele se auzeau, dar parcă erau și ele triste că nu pot face nimic. Pompierii sunt și rămân niște eroi printre noi. Au făcut eforturi supraomenești… Dar astăzi nu a fost sa fie… Și ei au fost depășiți. Șoferul de pe camion repeta obsesiv… – Am tras de volan până spre margine, dar au venit în mine. Era schimbat la față și blocat de accident. Astăzi am îmbătrânit minim 10 ani și pentru prima oară m-am simțit neputincios… Am pierdut o luptă la care nu aveam sorți de izbândă… Viața este un drum spre moarte de la primul strigăt pana la ultima răsuflare… Am văzut multe rău la viața mea… Și am crezut că sunt puternic… Mă bucur că am rezistat până am plecat de acolo… După…“, a mai spus polițistul constănțean.

Omul legii a fost atât de afectat de cele întâmplate, încât a început să plângă când a realizat că nu poate face nimic săi salveze pe cei încarcerați.

„Am început să plâng din cauza neputinţei de a-i ajuta. A murit o bucată din mine acolo. Nu puteam să fac nimic. O vedeam că respiră şi nu puteam să fac nimic. Era încarcerată. Am rupt uşa din spate ca să scoatem copilul, ca măcar să-l facem să respire. Am rupt uşa, eu cu o femeie. Erau bărbaţi cărora le era frică să se apropie. Copilul era mort, nu avea puls când l-am scos. El m-a terminat cel mai tare”, spune Victor, potrivit Antena 1.ro