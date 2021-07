Partenerul lui Alex Bodi a cumpărat trei ziare de tradiție din Germania! Croatul Josip Heit dă lovitura și devine mogul media! EXCLUSIV

Josip Heit, partenerul lui Alex Bodi 13:04, iul 11, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Partenerul de afaceri al lui Alex Bodi își arată ”mușchii” în Germania, acolo unde recent a anunțat achiziția a trei dintre cele mai puternice titluri publicistice din această țară.

Doua dintre ziarele lui Heit au peste 100 de ani de istorie

Josip Heit a cumpărat prin intermediul companiei ”GSB Gold Standard”, pe care o controlează, un trust media extrem de cunoscut, două dintre ziarele pe care acesta le deține având o istorie mai mare de un secol.

Tranzacția a avut loc pe 26 mai la Hamburg, conform unui comunicat de presă emis de compania controlată de partenerul lui Alex Bodi. ”GSB Gold Standard, cu sediul în Hambrug, Germania, anunță achiziția strategică a trei publicații istorice, împreună cu mărcile înregistrate ale acestora, în efortul de a întări și crește divizia media a companiei și de a promova tehnologia G999 Blockchain deținută de GSB”, se arată în comunicatul de presă.

Josip Heit, alături de imaginea afacerii lui, Sophia Thomalla

Cele trei publicații cumpărate de Heit sunt: Berliner Tageeszeitung (fondat în 1945), Berliner Tageblatt (fondat în 1872) și Deutsche Tageszeitung (fondat în 1894). Prin achiziția acestor titluri, Josip Heit devine un mogul media în Germania, ”asemenea unor magnați precum John W Henry, patronul lui FC Liverpool, care în 2013 a cumpărat Boston Globe cu 70 de milioane dolari sau fostul CEO Amazon, Jeff Bezos, care a achiziționat cu 250 de milioane de dolari Washington Post”. Suma de tranzacție în cazul GSB Gold Standard Corporation nu a fost însă făcută publică.

Partenerul lui Alex Bodi are o poveste de viață impresionantă

Josip Heit, partener de afaceri a lui Alex Bodi, alături de care a și locuit o perioadă într-un duplex de 1,7 milioane euro, este de origine croată, născut în fosta Iugoslavie, în apropiere de granița cu România. Heit a dezvăluit că nu a apucat să facă facultate pentru că s-a apucat devreme de afaceri iar în prezent deține una din cele mai mari companii din țara lui.

”Am crescut într-o familie foarte săracă, în fosta Iugoslavie, în pătura medie, mai bine zis, unde nu aveam atât de multe pe cât mi-aș fi dorit, în perioada socialismului, iar la 18 ani am început să studiez Managementul Turismului. După doi ani am renunțat la facultate, dar la scurt timp am pus bazele primei mele companii destinate turismului și serviciilor de lux și poate că datorită acestui bussines, am astăzi o campanie de leasing destinată bărcilor și avioanelor în Croația, fondată încă din 1998”, a povestit Josip Heit într-un interviu pentru un post de televiziune.