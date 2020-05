In articol:

Romeo Fantastik a povestit de unde i se trage supranumele "Regele sexului". Manelistul a dezvaluit cum a decurs o partida memorabila de amor cu o tanara, dupa un concert in Spania.

Cum s-a ales Romeo Fantastik cu porecla "Regele sexului". Partida memorabila de amor cu o tanara, in Spania

„Asta cu 'Regele sexului' mi se trage dintr-o întâmplare reală. Eram în Spania la o cântare și o fată a dorit să vadă ea ce și cum e cu mine, așa că a făcut un pariu cu cineva că ea în 5 minute mă extermină. Oricum, se vorbea pe tema asta, 'cum o fi Romeo la pat?'. În fine, eu n-am știut de nimic și m-am dus cu ea și am petrecut vreo trei ore, timp în care am făcut-o de comandă, s-a îndrăgostit de mine, a avut șase orgasme. Detalii nu cred că vrei să știi.

Citeste si: ”Regele sexului”, în doliu! Romeo Fantastick a rămas fără părinți: ”Mama a plecat”

Citeste si: Artist mort de coronavirus: "Tocmai am pierdut un prieten drag si un geniu muzical"

Dup-aia am fost invitat la emisiunea unui sexolog, unde am povestit faza asta de pomină și așa mi-a rămas numele. Cum se apropie și de genul meu muzical și cum trăim într-o țară plină de regi (Regele Guță, Regele Nu-Știu-Cum), am zis să fie și un Rege al Sexului, nu? Porecla a prins prin 2004-2005, când am făcut piesa Sexy Bomba”, a spus Romeo Fantastik intr-un interviu acordat acum mai multi ani.

Romeo a continuat cu dezvaluirile intime. Ce face inainte de a ajunge in dormitor cu o femeie?

"Vin rosu de preferinta (cabernet stropit cu bautura carbogazoasa), cu sorbitură, degustat într-un sărut și veți vedea ce reacție chimică vă stârnește pe șira spinării”, a mai declarat manelistul Romeo Fantastik.