Partidul AUR, surpriza colosală de la ALEGERILE PARLAMENTARE 2020. Cine este Alianța pentru Unirea Românilor

Alianța pentru Unirea Românilor intră în Parlament la un an de la înființare, după ce a obținut un scor uriaș la alegerile parlamentare.

ACTUALIZARE: Cele mai noi rezultate la alegerile parlamentare anunțate luni dimineața de Biroul Electoral Central arată că niciun partid nu poate guverna singur. PSD a câștigat alegerile parlamentare 2020 cu 29,83% din voturi, urmat de PNL - 24,66 % și USR-PLUS- 15,44%.

Rezultate oficiale Camera deputaților

PSD - 29,39%

PNL - 24,24%

USR PLUS - 15,4%

AUR - 8,26%

UDMR - 7,4%

PMP - 4,69%

Pro România - 4,29 %

Rezultate oficiale Senat

PSD - 29,83%

PNL - 24,66%

USR PLUS - 15,44%

AUR - 8,65%

UDMR – 7,57%

PMP - 4,77%

PRO România - 4,27 %

Știrea inițială

Partidul AUR constituie surpriza alegerilor parlamentare 2020, după ce a obținut un scor de aproape 9%. Biroul Electoral Central centralizează procesele verbale, iar după numărarea a peste 95 la sută din voturi, adică a peste 5 milioane de voturi, este cert că Alianța pentru Unirea Românilor va intra în Parlament.

AUR este un partid condus de co-președinții George Simion, cap de listă la Senat, și Claudiu Târziu, cap de listă la Camera Deputaților. Partidul a fost înființat pe 1 decembrie 2019, de către George Simion după ce acesta candidase, fără succes, ca independent la alegerile europarlamentare.

Rezultate parțiale ALEGERI PARLAMENTARE 2020, după numărarea a 95% din voturi: PSD ocupă prima poziție. AUR intră în Parlament la un an de la înființare

Doctrina partidului AUR

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor își asumă valori precum familia, patria, credința, libertatea și are printre susținătorii activi organizații neo-legionare cum ar fi Frăția Ortodoxa Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de Biruintă, condusă de Dan Ciprian Grăjdeanu.

AUR este un partid controversat, după ce a organizat în toamnă proteste anti-mască, în București, și a contestat public toate măsurile de siguranță luate de Guvern în perioada crizei COVID-19. Susținătorii AUR au protestat și față de interzicerea pelerinajelor de Sf. Parascheva și Sf. Andrei.

Copreşedintele AUR, George Simion, spunea înainte de alegerile parlamentare că prima lege pe care ar da-o ar fi protejarea capitalului românesc pentru agricultori, scrie Mediafax.

„După campania de la europarlamentare din 2019, am candidat independent, conduc un partid conservator care luptă pentru tradiţii. Suntem pentru libertatea de opţiune, considerăm viaţa sacră de la concepere, dar e alegerea fiecărei persoane dacă a face sau nu avort. În TV de ştiri nu mai există libera exprimare, nu am putut intra la nicio televiziune, am făcut campanie pe net”, afirma Simion.

SURSE: Mediafax