Pasi importanti pe care trebuie sa faci ca sa iti salvezi casnicia

Acasa, alaturi de partenerul tau, ar trebui sa fie locul in care sa te simti linistita, protejata si iubita. Dar ce se intampla atunci cand toate acestea sunt inlocuite de o lipsa de speranta, neincredere si o stare de tensiune de care simti ca nu poti scapa?

Cand complimentele pe care vi le faceati altadata au fost inlocuite de reprosuri, cand fiecare gest al celuilalt ti se pare o greseala si cand va criticati reciproc in fiecare moment este clar ca relatia voastra a ajuns intr-un impas.

O casnicie nefericita te afecteaza din foarte multe puncte de vedere. Nu doar ca iti provoaca multa tristete, dar iti poate afecta iremediabil si sanatatea pe termen lung. De aceea este important sa recunosti atunci cand casnicia ta are probleme si sa faci schimbarile necesare.

Aminteste-ti „De ce?”

Cum poate fi imbunatatita o casnicie nefericita? Specialistii in terapie de cuplu au dezvoltat cativa pasi necesari pentru a salva o casnicie in dificultate. Iata care sunt acestia, potrivit terapeutilor Jerry Duberstein si Mary Ellen Goggin:

De ce vrei sa-ti salvezi casnicia? Te-ai gandit cu adevarat la motive sau ai presupus din start ca a ramane casatorita este singura ta optiune? Esti ghidata de un sentiment de obligatie, vina sau rusine? Sau esti motivata de sentimentele pe care inca le ai pentru partener si vrei sa-ti duci casnicia pe calea cea buna? Analizeaza cu atentie raspunsurile pe care le oferi si fii sincera cu tine. Motivele din spatele deciziei vor deveni ancora ta pe masura ce faci schimbari in casnicie.

Dezvolta o empatie puternica pentru partenerul tau

Este usor sa crezi ca doar tu suferi si ca numai punctul tau de vedere este cel corect. Incearca sa te transpui in pielea partenerului tau si sa-l cunosti in detaliu. Fii atenta la toate acele lucruri care il irita, il streseaza sau il sperie. Descopera micile placeri care ii fac chipul sa se lumineze. Straduieste-te sa vezi situatia din perspectiva sa, chiar daca este complet diferita de a ta. Empatia este calea de aur care duce catre o casnicie fericita si este esential sa te „antrenezi” pentru a putea avea o abordare empatica. Egoismul nu are ce cauta intr-o relatie.

