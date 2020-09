Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, din București

In articol:

Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, din București, a explicat că recoltarea probelor se face nazal și faringian, iar acest lucru presupune ca pacienții să nu se spele pe dinți înainte de testare. De asemenea, nu e recomandat să mănânce înainte de testare.



„Fiind vorba despre un exsudat nazal și faringian, trebuie să nu mănânce cu minim două ore înainte și să nu se spele pe dinți. Trebuie să ia în calcul că se duce într-o zona potențial contaminată, deci trebuie să își ia măsurile necesare, să poarte masca, să respecte regulile de igienă și de distanțare", a declarat Adrian Marinescu, notează site-ul Ziare.com.

Medicul adaugă că nu are relevanță dacă persoană în cauza se află sub tratament pentru alte probleme medicale. „Nu are importantă pentru că exsudatul pune în evidență virusul din secreție", a adăugat acesta.



Exsudatul reprezintă orice lichid care filtrează din sistemul circulator în țesuturile vecine în cazul unor leziuni sau zone de inflamație. Compoziția exsudatului variază, dar include în general apă și substanțe dizolvate și elemente celulare prezente în mod normal în sânge.

Ce trebuie să faci înainte de un exsudat faringian?



Exsudatul faringian se efectuează dimineață, înainte de a consumă lichide, alimente și înainte de periajul dinților pentru că toate acestea șterg agenții patogeni existenți pe suprafață amigdalelor și mucoasei faringiene. De asemenea, fumatul este interzis cu două ore înainte de recoltare.

Ce trebuie să faci înainte de un exsudat nazal?



Recoltarea exsudatului nazal se face separat pentru fiecare fosă nazală și se recoltează dimineață, înainte de suflarea nasului. Nu se folosesc soluții dezinfectante pentru nas înainte de recoltare.