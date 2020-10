Pasiunea secretă de la Puterea Dragostei! ”M-am îndrăgostit” Exclusiv

Un concurent de la puterea Dragostei s-a indragostit

Nu și-a găsit dragostea în emisiune, de altfel nici nu a format un cuplu cu vreo fată la Puterea Dragostei. După ce a părăsit emisiunea însă a fost văzut în compania mai multor fete de la Puterea Dragostei, de fiecare dată a spus că îi leagă doar prietenia.

Ei bine, Robert Ionescu, pentru că despre el este vorba, spune acum că s-a îndrăgostit.

Robert Ionescu s-a indragostit de o prietena

”M-am îndrăgostit de prietena mea bună. Nu m-am gândit niciodată în viața mea că o să o văd cu alți ochi, că o să mă îndrăgostesc de ea. Până acum! Nu o să dau niciun nume, pentru că nu știu ce va fi. Am petrecut foarte mult timp cu ea în ultima perioadă, dar nu știu cum m-am atașat de ea și când am început să am altfel de sentimente. Simt însă că trebuie să o văd cât mai des. Ea nu știe ce sentimente am pentru ea și nici nu știu ce vreau, nu știu dacă e bine să continui, să-i spun… Nu știu dacă ar putea să fie ceva între noi”, a spus Robert Ionescu de la Puterea Dragostei.

Ella si Robert ionescu sunt prieteni buni

Robert Ionescu și Ella sunt prieteni încă din casa Puterea Dragostei

De cine este Robert Ionescu tot mai apropiat în ultima perioadă? Cu cine a filmat mai multe vloguri de curând? Cu Ella, frumoasa brunetă pe care a cunoscut-o la Puterea Dragostei. Să fie aceasta fata de care s-a îndrăgostit Robert Ionescu?

Nu este prima data când există zvonuri că între Ella și Robert Ionescu este mai mult decât o prietenie. Însă cum Robert este prieten bun cu Jador, acesta a spus mereu că nu se poate uita altfel la Ella pentru că a fost iubita prietenului său. Numai că relația dintre Ella și Jador este demult lăsată în urmă de amândoi.