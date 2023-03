Paște 2023. În ce zi se trece pe sub masă și ce semnificație are acest obicei

In articol:

Paște 2023. Un obicei pe care credincioșii îl respectă în apropierea Paștelui este acela al trecerii pe sub masă. Iată în ce zi se trece pe sub masă și care este semnificația acestui obicei.

Paște 2023. În ce zi se trece pe sub masă

În Vinerea Mare, în timpul slujbei numită “Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf”, se respectă obiceiul de a trece pe sub masă. Vinerea Mare este cea mai importantă zi din Săptămâna Patimilor, zi în care coborârea și ridicarea din groapa morții a lui Iisus se face, simbolic, prin trecerea pe sub masa aflată în mijlocul bisericii.

La Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf, preoții pun o masă în mijlocul bisericii, pe care așază Sfântul Epitaf, alături de Crucea Mântuitorului. Gestul trecerii pe sub masă este asociat cu moartea și învierea lui Iisus Hristos. Astfel, așa cum Mântuitorul a coborât în iad pentru a-i învia pe toți cei Drepți, așa fac și credincioșii, în mod simbolic, prin trecerea pe sub masă, pe sub Sfântul Epitaf.

Trecerea pe sub masă se face de trei ori, de fiecare dată ținând în mână o lumânare aprinsă. Unii credincioși aduc și flori la trecerea pe sub masă.

Rugăciunea pe care este bine să o rostești în Vinerea Mare

“Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea

mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

