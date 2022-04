In articol:

Paștele Blajinilor 2022. Paștele celor decedați sau Paștele Morților se sărbătorește anual, la o dată mobilă, în lunea după duminica dedicată Apostolului Toma, la o săptămână de la Învierea Domnului.

Ce semnifică Paștele Blajinilor

Iată ce nu ai voie să faci luni, de Paștele Blajinilor!

Paștele Blajinilor mai este cunoscut și sub numele de Paștele Morților sau Paștele celor decedați. Această sărbătoare are o dată mobilă, asemenea Paștelui Ortodox și Catolic, și are în centru pomenirea celor trecuți în neființă. De altfel, Paștele Blajinilor este o sărbătoare religioasă, considerată de unii ca fiind creștină, iar de alții ca fiind o sărbătoare cu rădăcini păgâne, cu influențe creștine considerabile.

Paștele Blajinilor 2022, sărbătorit pe 2 mai. Ce nu ai voie să faci de Paștele celor decedați [Sursa foto: PixaBay]

Paștele celor decedați se sărbătorește în credința populară, în lunea după duminica dedicată Apostolului Toma, la o săptămână de la Învierea Domnului sau Paștele propriu-zis. Sărbătorirea presupune plângerea și cinstirea morților la cimitir. Totodată, în această zi oamenii dau de pomană în cinstea persoanelor dragi care nu mai sunt în viață. În plus, Paștele Morților vorbește despre tradiția Blajinilor, cunoscuți în folclor sub numele de „rhomani”.

Credința populară îi înfățișează drept primii oameni de pe pământ, care trăiesc fără femeilor lor, conviețuind alături de ele doar 30 de zile pe an, în vederea procreației. Blajinii sunt persoane blânde și preocupate de post și rugăciune pentru cei vii.

Ce nu ai voie să faci de Paștele celor decedați

Astăzi, 2 mai 2022, este Paștele Blajinilor. În această zi femeile nu au voie să spele, să măture și să facă orice altă activitate gospodărească. De altfel, sursa ziarulunirea.ro notează că zgomotul făcut atunci când bați covoarele îi sperie pe blajini, care în această zi se întorc de pe lumea cealaltă pentru a se ruga pentru

cei vii și chiar intră în biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie.

Totodată, de Paștele Morților nu este bine să îi vorbești de rău pe decedați, de unde se spune că provine zicala „despre morți numai de bine”. În cazul în care nu respecți acest lucru, tradiția spune că morții bârfiți de Paștele Blajinilor le vor face pagube celor care îi vorbesc de rău, dând foc grajdurilor sau omorându-le animalele.

Citeste si: Duminica Tomii, 1 mai 2022. Ce NU ai voie să faci în Duminica închinată Apostolului Toma

Rugăciune de Paștele Blajinilor

În ziua Paștelui celor decedați este bine să fie rostită următoarea rugăciune închinată sufletelor adormite:

„Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta credință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi (numele), Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!”

Surse: doxologia.ro, ziarulunirea.ro