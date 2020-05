In articol:

Barbatul a fost protagonistul unui reportaj in publicatia nemteasca Bild. Jurnalistii germani au aflat povestea de viata a lui Lacatus si au vrut sa stea de vorba cu el pentru a obtine mai multe informatii. Detaliile i-au impresionat pe ziaristii de la Bild.

Radu Alin Lacatus era predicator intr-o biserica penticostala in Romania. Banii nu ii ajungeau pentru a-si intretine familia, asa ca a decis sa plece la munca in Germania. A ajuns sa se angajeze la o ferma de salata, langa Ronnenberg, undeva in apropiere de Hanovra. Impreuna cu Radu au mai plecat in Germania, tot la munca, sotia si fratele lui.

Pastorul Radu Alin Lacatus a plecat din Romania ca sa munceasca la o ferma de salata din Germania. Povestea lui, publicata de jurnalistii de la Bild

"Sunt predicatorul unei mici biserici penticostale in Romania. Dar nu pot trai din banii pe care ii fac la biserica. Aici castig mai mult in doua luni decat in Romania intr-un an intreg", le-a spus pastorul Radu Alin Lacatus.

Romanul incaseaza 9,36 de euro pentru fiecare ora de lucru la ferma, anunta jurnalistii de la publicatia Bild. Radu Alin Lacatus a plecat din Romania la sfarsitul saptamanii trecute si a facut parte dintr-un grup mai mare care a zburat cu avionul catre Germania.

Pastorul le-a spus jurnalistilor ca este tatal a doi copii, in varsta de 5 si 8 ani. Micutii au ramas in Romania, in grija bunicilor. El a mai declarat ca nu are de gand sa ramana prea mult la ferma din Germania, intentionand sa revina in Romania la sfarsitul lunii iulie.