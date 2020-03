Pastreaza magia primaverii intr-un trandafir criogenat!

Probabil ca si tie iti plac lalelele, zambillele, narcisele, freziile, pe scurt, toate florile ce se gasesc in perioada aceasta. Iti decoreaza casa si mai mult ca sigur le-ai daruit si persoanelor dragi tie, pentru a le bucura la inceput de primavara. Florile sunt cel mai bun mod de a spune ,,te iubesc”, ,,multumesc”, ,,imi pare rau”, ,,iti doresc succes”. Sunt simbolul universal al iubirii, asa ca ori de cate ori iti doresti sa surprinzi pe cineva, daruieste un buchet de flori sau un aranjament floral.

Cu toate acestea, oricat de frumoase ar fi florile de primavara, stii si tu ca nu se vor mentine proaspete pentru totdeauna. Oricat ai vrea sa le pastrezi frumusetea, nu vei reusi pentru mai mult de o saptamana sau doua. De aceea, probabil iti doresti flori de care sa te bucuri in fiecare zi si pe care sa nu fie nevoie sa le arunci din cauza ca s-au ofilit. Din fericire, exista aceasta posibilitate si nu ne referim la florile artificiale. Poti sa te bucuri de magia florilor care rezista aproape 25 de ani, cu ajutorul trandafirilor criogenati.

Stim ca trandafirii sunt flori ce pot fi gasite cu usurinta in orice anotimp, insa suntem siguri ca si tu iti doresti sa le pastrezi frumusetea pentru mult timp. In plus, o floare ce poate fi pastrata atatia ani, poate reprezenta cu usurinta un cadou deosebit, care sa marcheze anumite evenimente speciale din viata ta sau a celor dragi tie. Daruieste un astfel de trandafir unor tineri proaspat casatoriti, unei persoane care a absolvit liceul sau o facultate, unei prietene care a devenit mama si asa mai departe. Sunt ideali si pentru a fi daruiti cu ocazia unei logodne si asa mai departe. Poti darui un singur trandafir criogenat, intr-un aranjament special, mai exact intr-o cupola de sticla sau poti opta pentru diferite aranjamente cu mai multi trandafiri asezati in cutii (din carton sau acrilice). Daca nu stii ce sa alegi, descopera trandafirii criogenati pe care ii vom prezenta in continuare!

Probabil stii si tu prea bine ca simbolul dragostei este trandafirul rosu. Daca vrei sa ii arati cuiva iubirea ta, iti recomandam sa alegi un Trandafir Criogenat Rosu Inima. Nu doar culoarea lui este deosebita, ci si forma. Petalele au fost rearanjate in forma de inima, ceea ce il face special.

Un alt avantaj al trandafirilor criogenati este faptul ca pot avea diferite culori, care in mod normal nu se regasesc in natura. Daca vrei sa oferi un cadou inedit, iti recomandam o Cutie 9 Trandafiri Criogenati Albastri. Cu siguranta vor fi foarte apreciati, datorita aspectului lor neobisnuit.

Si nu in ultimul rand, iti prezentam si o Cutie Acrilica 9 Trandafiri Criogenati Argintii. Au un aspect neobisnuit, dar atat de frumos si de elegant, incat vor fura inima chiar si celor mai pretentioase persoane.

Speram ca ti-au placut recomandarile noastre si ca vei darui trandafiri criogenati ori de cate ori iti doresti sa surprinzi persoanele dragi din viata ta!