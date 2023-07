Patrick de la „Casa Iubirii” rupe tăcerea, după ce Nona a anunțat că s-au despărțit! Bărbatul a dezvăluit motivul pentru care a hotărât să pună punct relației: „Aveam o tristețe”

In articol:

Patrick și Nona au format unul dintre cele mai îndrăgite și susținute cupluri de la „Casa Iubirii”. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere și au format rapid o relație, la scurt timp după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii matrimoniale. Vreme de câteva luni, Nona și Patrick și-au arătat dragostea la TV, până când, din păcate, distanța i-a separat, căci Nona a fost descalificată, iar Patrick a mai rămas câteva săptămâni în competiție.

Relația lor părea că și-a revenit atunci când bărbatul a fost și el eliminat din concurs și a plecat la iubita lui, în Republica Moldova, însă astăzi și-au anunțat despărțirea.

Patrick și Nona păreau mai îndrăgostiți ca niciodată și au plecat chiar și într-o vacanță, în Turcia, de unde au postat multe imagini împreună, în care apăreau în ipostaze drăgăstoase. Din păcate, Nona a anunțat astăzi că s-a despărțit de iubitul ei, iar Patrick a rupt tăcerea și a făcut primele declarații. Într-un live pe TikTok, fostul concurent de la „Casa Iubirii” a mărturisit că, spre sfârșitul vacanței, nu s-a simțit prea bine. Totul a decurs normal în relația lor până când cei doi s-au întors în Republica Moldova, acolo unde locuiește Nona, moment în care bărbatul și-a dat seama că îi lipsește foarte mult familia sa, dar și orașul său natal.

„Începusem să devin anxios pentru faptul că ne întoarcem înapoi. Nu știu, aveam o tristețe în mine și nu înțelegeam de ce. Nona a simțit lucrul ăsta, că eu nu sunt foarte foarte bine. M-a tot întrebat de câteva ori dacă sunt ok, dacă sunt bine. Eu spuneam că da, am crezut că este doar o zi de-a mea în care nu sunt bine, cum putem păți cu toții. Ma uitam la ea, ea săraca era putin nedumerită. (…) Am ajuns în Republica Moldova, eu în continuare simțeam că sunt anxios. Asta din cauza faptului că sunt plecat de acasă de foarte mult timp, sunt de când cu emisiunea plecat de acasă mult. (…) Și cumva, după concediul asta, simțeam nevoia sa ma duc acasă, în Timișoara”, a declarat Patrick de la „Casa Iubirii”, în live-ul de pe TikTok.

Ajunși în Republica Moldova, Patrick nu s-a mai putut abține și i-a mărturisit iubitei sale tot ceea ce simte. Fostul concurent de la „Casa Iubirii” și-a dat seama că el și Nona nu sunt pe aceeași lungime de undă și a luat decizia de a pleca înapoi în România. Totuși, hotărârea a fost una destul de grea pentru el, căci gândurile sale erau împărțite între mersul la Timișoara, acasă la el și sentimentele puternice pe care le are față de femeia cu care și-a petrecut ultimele luni.

„Mă uitam la ea și-mi ziceam ”Mă, eu nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine”. În ce sens, la modul că ea vedea totul lin, totul perfect, iar eu aveam o zi în care eram fericit, o zi în care eram trist. (…) Dacă ar fi să fie cineva care a mers pe un drum prost, am fost eu și nu regret absolut deloc. Ea a mers exact ca o femeie care iubește și pentru treaba asta tot respectul din partea mea și va avea respectul meu de acum încolo pentru foarte mult timp. Și am spus că îmi doresc să plec acasă la Timișoara.(…) Am spus-o cumva de ea a înțeles-o ca aș fugi cumva, părea ca vreau sa fug la Timișoara, nu să stau(…) Și de acolo a început toată discuția care a dus spre despărțirea noastră, să spunem așa. Ea s-a întors spre mine, mi-a dat o privire prin care eu am înțeles ca nu a înțeles de ce îmi doresc la Timișoara și acolo am zis că e momentul să sparg gheața și să nu ne mai învârtim în jurul cozii și i-am zis: ”Nona, am gândurile astea... Îmi doresc să plec acasă, dar în același timp țin foarte foarte mult la tine. Am zile în care ma gândesc că sunt cel mai fericit om de pe pământ și sunt cel mai împlinit în cuplul în care sunt. Am zile în care mă gândesc: Oare îmi doresc viața de cuplu? Îmi doresc să mă stabilesc sufletește sau nu-mi doresc?” Aveam un amalgam de gânduri. Așa i-am spus și eu și așa vă spun și vouă”, a mai povestit fostul concurent de la Kanal D.

Diferența de vârstă a devenit o problemă în relația Nonei și a lui Patrick

Vizibil afectat de despărțirea dintre el și Nona, Patrick a continuat șirul dezvăluirilor și a povestit că, la un moment dat, diferența de vârstă dintre el și Nona și-a spus cuvântul. Fostul concurent de la „Casa Iubirii” a recunoscut că fosta sa parteneră se gândește deja la o căsătorie și are planuri serioase de viitor, lucruri pentru care el nu se simte pregătit, la vârsta de doar 23 de ani. Mai mult, Patrick a mărturisit că se simte foarte atras de Nona, însă sentimentele sale nu sunt îndeajuns de puternice încât să se gândească de acum să își întemeieze o familie.

„Nu vreau să hrănesc gurile rele, dar din păcate, probabil, diferența asta de vârsta și-a spus cuvântul. În ce sens, nu e o problemă diferența de vârstă, este o problemă diferența de perioadă. Eu am gândit-o de o mie de ori și mă uitam la ea și mă gândeam: ”Nona este la perioada vieții în care chiar caută stabilitate într-un bărbat. Caută să-și întemeieze o familie, caută siguranță. Eu la 23 de ani sunt atras de Nona, țin foarte mult la Nona, dar nu caut neapărat să-mi întemeiez o familie, nici într-o lună, nici în șase, nici într-un an, nici în doi. Nu caut să mă apropii la modul ăsta de căsătorie, de chestii de genul ăsta”. Și atunci, am spus să spun lucrurilor pe nume... ”Nona eu cred că nu sunt bărbatul care ar putea să-ți acopere nevoile”. Și de la faza asta am avut un moment trist. (…) Nonei i-a picat foarte greu această chestie, dar cumva, în același timp, mi-a spus că era foarte conștientă și ea de lucrul ăsta, dar s-a lăsat dusă de iubire și de val și de aceea a acceptat să fie cu mine, ținând cont că este diferența asta de vârsta. (…)”, a mai declarat Patrick.

Fostul concurent al competiției matrimoniale a mărturisit că s-a simțit eliberat după ce i s-a destăinuit Nonei, ba mai mult, chiar și fosta lui iubită a fost mai liniștită după conversația pe care au avut-o. Patrick a mai spus că nu și-ar fi dorit să îi irosească timpul fostei sale partenere, care își dorește să aibă o familie. În plus, acesta a recunoscut că i-a fost foarte greu să se despartă de Nona. Acela a fost momentul în care bărbatul abia s-a mai abținut să nu izbucnească în lacrimi și a închis rapid live-ul de pe TikTok.

„Eu unul m-am simțit eliberat. M-am simțit super ok. Ea la fel, s-a simțit liberă și și-a primit răspunsurile pe care le avea în cap. Nicidecum n-a fost vorba de jigniri și de ceartă între noi. N-a existat așa ceva.(…) Este o femeie extraordinară, cu foarte multe calități, nu mi-aș fi permis sa-i omor timpul ei prețios și nu mi-ar fi placut să o țin doar pentru că sunt atras și nu mai mult de atât, la modul de iubire, de a-mi vedea un viitor foarte foarte foarte departe și mă macină foarte tare lucru asta. Am mai petrecut câteva ore împreună, am mai stat și seara. Am mai dormit o noapte, ne-am trezit, totul a revenit cumva la normal, cred că pentru că nu puteam accepta. Și mie îmi era foarte greu. Credeți-mă, să vezi un om cum e ea în fața ta și să știi că se oprește totul... e greu, nu e usor! Am facut-o, am plecat și s-a terminat! Și gata. Vă pup pe toți!”, a mai spus Patrick, punând capăt live-ului cu lacrimi în ochi.