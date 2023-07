Patrick și Nona au petrecut noaptea împreună după despărțire. Ce se întâmplă în prezent între foștii concurenți de la Casa Iubirii: "Am dormit la ea acasă" | EXCLUSIV

In articol:

Patrick, fost concurent în Casa iubirii sezonul 2, a vorbit despre despărțirea de Nona, despre relațiile concurenților din casă, despre declarațile Patriciei din una din edițiile anterioare Culisele iubirii, despre cuplurile din casă, dar și despre subiectele controversate dintre concurenți.

Patrick ne-a mărturisit câte dintre motivele pentru care nu ami formează un cuplu cu Nona, ci anume: diferența de vârstă și sentimentul lui că și-ar dori o familie, dar și faptul că simțea că lipsește ceva din relația lor. Tot acesta, ne-a spus că nu va exista absolut nimic între el și Patricia și că dacă își dorea să facă pași spre ea, o făcea încă din timpul competiției.

Patrick, adevărul despre întâlnirea cu Nona

Deși cei doi s-au despărțit, Nona și Patrick s-au întâlnit din nou. Patrick a dezvăluit cum arată acum relația lor și ce sentimente îi caracterizează.

"Am filmat un videoclip cu Nona și am plecat la ea în ciuda faptului că eram despărțiți. Am dormit la ea acasă, dar nu ne-am împăcat. Nu am fost dușmani, am tămas în relații bune. Nu știu dacă ea mă mai iubește. Eu avem sentimente pentru Nona, era foarte mișto, dar simțeam că lipsește ceva, așa că a rezultat la despărțire. Eu calculasem că ea este la vârsta la care vrea familie, însă eu nu.", a declarat Patrick.

Patrick, adevărul despre relația cu Patricia

Patrick a vorbit și despre relația cu Patricia. Se pare că acesta nu a plăcut-o atât de tare încât să o primească în inima lui.

"Patricia este o tipă ok, drăguță, dar nu este tiparul meu de femeie. Când am avut o mică pauză cu Nona, am avut cale liberă cumva spre Patricia și am dat frâu liber cunoașterii, conversațiilor. Nu s-a legat nimic, eu cel puțin nu m-am simțit atras de ea fizic. Pentru simplul fapt că am respectat-o foarte mult, probabil s-a confundat că aș fi atras de ea. Nu este tiparul meu de vedere, pentru că dacă era, făceam cu siguranță pași către ea.", a mărturisit Patrick, la Culisele Iubirii.

