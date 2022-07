Patrizia Paglieri a spus cum reușește să se mențină în formă la 51 de ani. A apelat sau nu vedeta la bisturiu: „Fac lucruri pe care le face toată lumea”

In articol:

Patrizia Paglieri este o figură discretă, dar mereu veselă a showbiz-ului românesc. Vedeta Kanal D are numai aparații impecabile, însă nu ne referim doar la ținutele pe care le îmbracă, ci și la felul în care arată.

Deși este discretă atunci când vine vorba de viața sa, acum, cea care face parte din echipa emisiunii matinale ”Dimineața cu noi” a vorbit deschis despre rutina sa care o ajută să

arate atât de bine la cei 51 de ani pe care îi are.

Patrizia Paglieri se menține fără diete și fără operații estetice

Conform celebrului chef, nu mersul la medicul estetician o ajută să facă parte din categoria vedetelor care ar putea oricând să urce pe podiumul de modă, ci stilul de viața pe care l-a avut încă din copilărie.

Patrizia spune că un factor important al felului în care arată acum este sportul pe care l-a practicat din copilărie și până nu de mult.

Deși acum nu mai merge la sala de sport, lipsa mișcării este compensată cu faptul că, chiar dacă petrece foarte mult timp în bucătărie, Patrizia Paglieri nu mai ia nicio masă după ora 18:00. Mai mult decât atât, subliniază ea, deși spune că mănâncă orice, dar în cantități mici, se luptă pe cât poate să se abțină de la preparatele dulci.

Cât despre posibile intervenții chirurgicale, ei bine, colega lui Bursucu spune că nici nu se pune problema de astfel de ”ajustări”.

Da, recunoaște că trece pragul cabinetului medicului estetician, dar nu pentru schimbări drastice, ci doar pentru a-și face pe ici, pe colo mici retușuri.

„Nu fac nimic special ca să mă mențin. Mănânc puțin, este adevărat, nu mănânc după ora 18.00. Înainte mergeam și la sală, dar de o vreme nu mai fac sport. Am fost sportivă de mică și cred că asta m-a ajutat. Nu am trucuri la care să apelez, încerc să mă abțin cât pot de la dulciuri. Nu am operații estetice. Fac lucruri pe care le face toată lumea, acid hialuronic sau botox, dar de bun simț. Nu vreau să îmi schimbe fizionomia”, a spus Patrizia Paglieri, notează Fanatik.

Mai mult decât atât, vedeta spune că pentru ea și în meseria sa nu aspectul fizic contează cel mai mult. Importante sunt, notează Patrizia, simpatia, starea de bine, cheful de gătit pe care le emană și rețetele culinare cu care se laudă.

”În profesia mea, nu este atât de important aspectul fizic, contează să fiu simpatică, să transmit telespectatorilor o stare bună și poftă de gătit”, a mai spus celebrul chef.