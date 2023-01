Patrizia Paglieri, probleme grave de sănătate! Chef-ul a avut nevoie de recuperare: „Am intrat în panică”

In articol:

Patrizia Paglieri s-a confruntat cu o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate. Când credea că nimic nu o mai poate doborî, chef-ul a rămas de-a dreptul surprinsă când a văzut că, după 30 de ani, a fost nevoită să stea la pat o săptămână din cauza gripei.

În cadrul unui interviu, celebrul chef a oferit detalii despre problemele cu care s-a confruntat, dar și despre subiecte despre care vorbește cu drag, cum ar fiu fiul ei, Francesco.

Citește și: Patrizia Paglieri a făcut primii bani din gătit când era doar un copil. Pe ce a dat primul salariu: „Parcă am mâinile găurite”

Citeste si: „I-a pus capac la coșciug.” Care este legătura Mariei Constantin cu moartea lui Marcel Toader- kfetele.ro

Citeste si:- bzi.ro

Patrizia Paglieri, probleme de sănătate

Patrizia Paglieri a trecut peste o perioadă pe care nu o va uita prea curând. A ajuns la spital din cauza gripei, fiind nevoită ulterior să-și ia o săptămână perioadă de refacere. Chef-ul a mărturisit că a fost prima dată în 30 de an când a făcut febră.

„Am început anul bine și sper să meargă tot anul. Afacerile merg bine, așa și așa, nu ne plângem. Sănătate să fie. Am avut acum un episod de gripă și mi-a fost atât de rău ca niciodată. Am stat în casă, am făcut febră. Eu, de obicei, nu fac temperatură. Sunt 30 de ani de când nu fac temperatură. Am ajuns acasă, am scos termometrul și am intrat în panică. O prietenă îmi zice să mă duc la spital și să fac un test de gripă. Aveam gripă și am stat o săptămână”, a spus Patrizia Paglieri.

Citește și: Patrizia Paglieri, maestrul bucătar care îți condimentează ziua, la “Dimineața cu noi”, despre adolescența rebelă, petrecută în Italia:“Acolo e greu să fii cuminte!(…) Nu m-am gândit că ai mei se vor panica”

Patrizia Paglieri, despre relația cu fiul său

Bunicii materni au avut un rol esențial în creșterea fiului Patriziei Paglieri. După separarea de fostul soț, îndrăgitul chef a beneficiat de suportul necondiționat al părinților ei, lucru care a ajutat-o foarte mult în a-și putea construi cariera.

„A fost ușor, pentru că îl iubesc atât de mult și nu e greu. Pe o parte, e bine să fii singură decât cu nervi și cu ceartă. Am avut și ajutorul părinților, a fost fundamental. Mama l-a crescut pe Francesco, pentru că eu munceam și eram și la muncă, și cu Francesco. Bunicii sunt întotdeauna baza”, a mai spus celebrul chef.