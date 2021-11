Patrizia Paglieri, totul despre intervențiile estetice! O dată la șapte luni merge la estetician și își face asta

In articol:

Deși a împlinit vârsta de 50 de ani, Patrizia Paglieri este într-o formă fizică de invidiat. Vedeta TV se poate mândri că poate păcăli pe oricine despre vârsta pe care o are.

Recent, Patrizia a vorbit despre procedurile estetice pe care și le-a făcut.

Mai mult, acesta a mai mărturisit că o dată la șapte luni își vizitează medicul estetician, adăugând că sunt proceduri non-invazive.

Patrizia Paglieri [Sursa foto: Facebook]

Patrizia Paglieri, depre intervențiile sale estetice

Patrizia Paglieri mărtuisește că este foarte atentă la aspectul său fizic și că pentru a se menține în formă a apelat la astfel de proceduri, desigur, fără să exagereze.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

De asmenea, Patrizia, a mai mărturisit că o dată la șapte luni își injectează acid hialuronic și botox pentru a se menține cât mai mult tânără și frumoasă. Cu toate acestea, Patrizia, spune că nu ar aplela niciodată la o oprație estetică, deoarece se teme.

Citeste si: Cristina Almășan spune secretul din spatele celebrității ei! Ce a făcut să devină virală pe internet?

„Mi-am făcut recent injecții cu acid hialuronic și botox, pe care-l fac la șapte luni. În ceea ce privește intervențiile chirurgicale estetice, acolo zic pas. Mor de frică! Acesta este motivul pentru care nu mi-am făcut nici implant mamar. Mi-ar fi plăcut, dar numai gândul că mă taie și că mă doare mă înspăimântă”, a declarat Patrizia Paglieri pentru cancan.ro.

Patrizia Paglieri, mulțumită de aspectul ei fizic

Patrzia Paglieri a mărturisit că se simte confortabil în pielea ei și că nu ar aduce nicio modificare trupului ei. Vedeta TV a mai declarat că nu intuiește să-și facă o procedură de mărirea sânilor și că singurele ei preocupări, în ceea ce privește asteptul fizic, sunt menționerea unei siluete normale și aspectul tenului.

Citeste si: Horoscopul zilei, 26 octombrie 2021. Un nativ va avea parte de un eveniment major

„Pentru mine nu e așa important aspectul fizic. Contează doar așa cum contează pentru orice femeie, dar eu și dacă n-am sânii perfecți nu-mi afectează meseria, nici relația cu partenerul. Îmi convine și așa, îmi pun un sutien mai bun și am rezolvat problema! (...)Nici faptul că sunt în lumina reflectoarelor nu m-a impulsionat să merg în zona asta, pentru că nu mă dezbrac și nu fac show culinar în costum de baie.(...) Singurele lucruri la care sunt atentă sunt următoarele: să nu mă îngraș și puțin la față să-mi fac niște injecții. Eu sunt foarte bine cu mine, am și o vârstă și nu vreau să arăt de 20 de ani.(...) În ultimii doi ani nu am stat foarte mult în bucătărie și a fost foarte ușor să-mi păstrez aceeași greutate. Nu am mai gătit toată ziua!(...) Oricum, și atunci când stăteam în bucătărie nu mă îngrășam. Mă săturam doar de la miros și nu gustam încontinuu”, a dezvăluit celebra vedeta pentru aceși sursă.