Patroana unei terase din Periam Port a fost martoră fără voia ei la tragedia de pe râul Mureș! Femeia nu-și poate scoate din minte acele clipe halucinante: „Nu mișca niciunul”

Tragedia de pe râul Mureș care s-a petrecut duminică, 30 aprilie, a șocat o țară întreagă. La bordul unei ambarcațiuni unde se aflau 12 persoane s-a răsturnat, cel mai probabil din cauza supraîncărcării, și din păcate doar 8 persoane au reușit să ajungă la mal.

Din nefericire, un copil minor de doar 3 ani, a decedat chiar după ce a fost scos din apă.

În prezent, alte 3 persoane sunt date dispărute, printre care un adult și 2 copii, asta după ce recent a fost găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat, care la rândul său era dispărut de 5 zile.

Totuși, Bia, patroana unui local din zona unde s-a petrecut tragedia, a fost martoră la întregul eveniment și a povestit exact ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care ambarcațiunea care avea la bord 12 persoane s-a răsturnat. Femeia a mărturisit că îi este extrem de greu să uite tot ce a văzut și să-și scoată din minte strigătele victimelor care urlau disperate după ajutor.

„Am auzit strigăte de ajutor de pe malul celălalt. Am văzut de aici, de la terasă, cum o persoană cu geacă roșie s-a înecat de pe malul celălalt, unde curenții sunt foarte puternici. O femeie striga groaznic- nu vă puteți imagina cum răsună pe Mureș strigătele de ajutor ale celor care chiar au nevoie de ajutor. Nu pot să uit țipetele femeii care striga, era în apă, te înfiori. Femeia încerca să înoate spre copilul ei. Mama încerca să-și salveze copilul de 5-6 anișori. Nita (n. red o cunoștință) a luat copilul și pe femeie în barcă și a venit foarte repede la mal.

Nu o să uit, foarte greu o să uit copilașul cum era întors pe o parte, pe partea stângă, mama la fel. Nu mișcau niciunul. Noi am zis că sunt... dar s-a dus de acolo pe iarbă, am adus pături, i-am dezbrăcat, ne-am ocupat de copil, i s-a făcut masaj cardiac, respirație, să-i elibereze căile respiratorii și după aceea am plecat la mama care era în șoc”, a povestit Bia la un post de televiziune.

Băiețelul de 3 ani s-a stins din viață, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva

Bia, femeie care a fost martoră la întreaga tragedie și care a oferit o mână de ajutor în situația critică, își amintește că băiețelul de 3 ani, care a fost adus la mal, a stat în jur de 2 ore în SMURD, acolo unde specialiștii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața, însă din păcate, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, minorul a decedat.

„După ce a stat vreo 2 ore în mașina SMURD, încă nu știa de copil, a întrebat, dar atunci încă avea puls copilul și i-am zis că e bine. Ce era să zic? Că era și ea în starea în care era”, își mai amintește patroana localului din Periam Port.