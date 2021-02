Patroana unui cunoscut restaurant din Capitală, anchetată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani! Kera Calița: „Eu sunt negustor cinstit”

In articol:

Kera Calița, pe numele său real Aurelia Nicolau, este cuoscută ca fiind patroana restaurantului Jariștea din Capitală. Aceasta este vestită că a transformat o simplă cârciumă de pe vremuri din buricul Capitalei, într-un adevărat obiectiv turistic.

Jupâneasa are acum probleme cu legea. Aceasta a fost chemată în fața procurorilor să dea explicații.

Kera Calița este cercetată în două dosare penale

A fost mare tam-tam astăzi în Capitală, iar în prim-plan a fost chiar patroana Locantei Jariștea, Kera Calița care este cercetată în două dosare penale de evaziune fiscală și într-unul de spălare de bani. Miercuri dimineaţă, 10 februarie, au avut loc percheziţii de amploare la domiciliul acesteia.

„Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice a Sectorului 2 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pune in executare 22 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova si Bacau si 26 de mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniile achizitiilor de produse textile si a legumelor si fructelor, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind de peste 3 milioane de lei. Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2

Într-un alt dosar, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pune în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere, în municipiul București și județul Constanța, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, prejudiciul adus bugetului consolidat al statului ridicandu-se la aproximativ 4,6 milioane lei” , au anunțat polițiștii.

Kera Calița se apără: „Eu sunt negustor cinstit”

Jupâneasa nu pare speriată de acuzații, ba chiar spune că nu a greșit cu nimic.

„Eu sunt un unegustor cinstit. Vă aștept la Jariștea, cultura gastronomiei. Se face numai acolo spectacol cu Bibescu. Eu sunt pe scenă. Un negustor trece prin toate. 30 de ani de cârciumărie spune totul. Un negustor cinstit. Vă pup!”, le-a spus patroana jurnaliștilor.

Cine este Kera Calița, personajul Aureliei Nicolau

Aurelia Nicolau a inventat-o pe „Kera Calița, jupâneasa de la Jaristea" pentru a-și atrage clienți și pentru a face reclamă restaurantului ei. Kera Calița este un personaj extravagant, cu apariții surprinzătoare, cu piese vestimentare și machiaje mereu ieșite din tipare.

Treaba personajului Kera Calița era de a-i pofti pe invitați în cârciumă și de a întreține atmosfera. Aceasta era în centrul atenției, fiind cea care oferea show-uri de senzație pentru oaspeții restaurantului, exact așa cum era pe vremuri în locațiile din Capitală.