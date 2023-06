Patronul restaurantului unde Stephan Pelger a fost văzut pentru ultima dată, declarații cutremurătoare! Tragedia care i-ar fi pus ”capac” designer-ului de modă: „Frământarea lui”

In articol:

Stephan Pelger a fost găsit fără viață ieri, 8 iunie. Trupul neînsuflețit al designer-ului, în vârsta de 43 de ani, a fost descoperit in propria sa casa, chiar de către un vecin. De asemenea, cadavrul bărbatului a fost dus la INML, în vederea realizării autopsiei, legiștii confirmând că decesul s-a produs prin spânzurare, urmând acum sa fie realizate și teste toxicologice.

Reamintim că, cu doar câteva ore înainte ca designer-ul sa recurgă la gestul necugetat, acesta a mers la restaurantul unui prieten, apărând în spațiul public și câteva imagini cu acesta din locația respectivă, făcute publice de către Cancan.ro.

Citește și: Răsturnare de situație în cazul morții lui Stephan Pelger. Dana Săvuică nu crede că designerul ar fi recurs, de fapt, la un asemenea gest necugetat: „Nu cred că s-ar fi sinucis”

În imagini se poate observa că Stephan era destul de agitat, însă prietenul său și, totodată, patronul localului, Cosmin, susține că gesturile sale nu i-au dat deloc de gândit că ceva rău ar putea să se întâmple, asta pentru ca designerul era doar supărat din cauza decesului mătușii sale, care a făcut infarct în Germania. Mai mult decât atât, Cosmin spune ca ulterior Stephan începuse sa se destindă și să nu se mai gândească la tragedia din familia lui.

Citește și: Stephan Pelger a fost găsit spânzurat! Designerul a murit la 44 de ani, după o luptă cu depresia

Citeste si: Val de tentative de sinucidere în Timișoara! Un bărbat s-a aruncat de pe pod și a aterizat pe o mașină din trafic- kanald.ro

Citeste si: „Eu atunci cred că a omorât-o”. Mama fetiței de 12 de ani găsită moartă în canapea, dezvăluiri despre moartea fiicei ei- stirileprotv.ro

„Frământarea lui era pentru mătușa lui din Germania, asta mi-a spus că a făcut mătușa lui infarct în Germania, de aia e supărat, n-a dormit cu o noapte înainte și de aceea am luat și decizia de a sta cu el la masă, am zis hai să mai povestim.(...) Nu mi-a fost milă de el, eu pur și simplu eram prieten, cunoștință.(...) În primă fază, era foarte supărat, dar la plecare a plecat zâmbind, nu mi-a trecut o secundă prin cap că are în gând așa ceva, mai ales că făcuse rezervare pentru a doua zi la restaurant pentru el și încă 2 prietene.”, a declarat patronul restaurantului unde a mers Stephan Pelger ultima dată, Cosmin, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Stephan Pelger ar fi cerut personalului restaurantului somnifere

Mai mult decât atât, în spațiul public a apărut o informație potrivit căreia, Stephan ar fi cerut somnifere personalului restaurantului, însă patronalul localului a explicat că îi vine greu să creadă acest lucru și este de părere că asta nu s-a întâmplat.

„Eu nu pot să confirm treaba asta și nu aș putea spune treaba asta pentru că nu mi-a zis niciunul din personalul meu asemenea lucru.(...) Eu am stata aproximativ 50 de minute cât a stat pe terasă, am stat cu el, și nu mi-a spus mie personal, care totuși aveam o legătură de prietenie, nu cred că a întrebat un ospătar, asta mie mi se pare dusă la extrem.”, a mai spus Cosmin.

Citeste si: „Acum se pot face teste.” Stephan Pelger a vorbit despre una dintre cele mai mari dorințe, în ultimul interviu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 iunie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Radi, prietena Danei Roba, declarații tranșante despre starea make-up artistului: "Dacă voi nu aveți acele medicamente în spital, vreți să moară omul, că voi nu aveți medicamentele acelea"- radioimpuls.ro

Citește și: Stephan Pelger, mărturii emoționante despre momentul în care a fost adoptat. „Mama mi-a spus că m-a luat dintr-un cămin unde de eram 11 copii într-un pat”

Cosmin a mai precizat că, cel mai probabil, Stephan Pelger nu s-a putut obișnui cu faptul că mătușa lui tocmai murise, existând posibilitatea ca acest șoc să-i fi pus ”capac”.

„Nu aveam de unde să știu și, da, mi-aș fi dorit să-l fi ținut aici dacă știam, dar plecând zâmbind și mulțumindu-mi că iar s-a simți bine și s-a descărcat, a fost așa o chestie șoc pentru mine.(...) Șocul cu mătușa lui, că am înțeles că a decedat, cred că șocul acela i-a pus capăt, că a decedat mătușa lui.”, a mai spus patronul restaurantului.