Patru “arme” cu care să învingi procrastinarea - fă azi, nu mai târziu, nu mâine!

In articol:

Procrastinarea este un termen folosit pentru a descrie comportamentul de "amânare" a unei sarcini pentru "mai târziu", până când deadline-ul este atins sau chiar depășit.

Uite ce poți să faci

Când se întâmplă asta, consecințele pot fi negative.

Tuturor ni se întâmplă să amânăm, dar procrastinarea este mai mult de atât. Ca să fie considerat procrastinare, un comportament trebuie să fie neproductiv, inutil și să producă întârziere. Dacă știi că ai ceva de făcut, dar alegi să consumi timpul aiurea, este un semn că trebuie să faci lucrurile altfel.

Fă-ți acea listă "TO DO"

Toți oamenii care știu cum să-și organizeze timpul (jealous of them) au liste "TO DO" făcute pe zile. Unii chiar pe luni întregi. Dar, pentru tine, care ai tendința să amâni până și cele mai banale activități, este aproape imposibil acum să ajungi acolo. Începe prin a-ți face lista pentru fiecare zi. Apoi, estimează timpul necesar pentru a îndeplini fiecare task în parte.

Acest lucru te ajută să prioritizezi și să eviți eventuale erori de subestimare (să te păcălești că îți ia mai puțin să faci ceva pentru a nu intra în panică).

Citeste si: Gabriela Firea, criticată dur pentru ținuta purtată la cununia Ralucăi Pastramă! „Rochia zici că este cumpărată de la piaţă!"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Nu te lăsa distras

Oamenii care își fac un obicei din a amâna își găsesc adesea scuze. Sunt obosiți, n-au chef sau văd un fluture. Problema reală apare atunci când un procrastinator este și freelancer. Nu are un program, dar are deadline-uri. Și când ele se apropie, tentația de a face orice altceva este mare. Apare ceva interesant la TV, își aduce aminte că a uitat să plimbe cățelul, ar mai merge încă o țigară.

Promite-ți o recompensă

Pentru a te putea concentra doar pe ce ai de făcut, elimină cât poți din tot ce te distrage. Închide TV, stai departe de social media, plimbă cățelul dimineață și înlocuiește țigara obișnuită cu o țigară electronică care este mai puțin dăunătoare (bonus) și te ajută să rămâi cât mai mult timp în fața laptopului.

Spune-ți că, dacă finalizezi acea sarcină, te uiți la încă un episod din serial. Că te apuci de citit cartea pe care o ai de o lună pe noptieră sau că stai afară cu câinele mai mult de jumătate de oră. Faptul că îți promiți și chiar îți oferi ceva drept recompensă pentru că reușești să duci la bun sfârșit task-ul te ajută să rămâi motivat să-l faci. Și să te simți productiv. Procrastinatorii nici nu se relaxează atunci când pierd timpul, și se simt și vinovați pentru că sunt neproductivi. Nu fac nici ce au de făcut, dar nici altceva care să le aducă plăcere.

Separă sarcinile în bucăți

Dacă multitudinea de lucruri pe care le ai de făcut sau poate complexitatea lor te sperie, vei evita să le faci, cât poți de mult. Unele se dovedesc, însă, a fi mult mai ușoare decât ai crezut că vor fi. Nu trebuie să iei totul deodată. Poți începe cu pași mici. Separă sarcinile în bucăți și începe cu ce e mai ușor. Poate cu research-ul și o schemă după care să te ghidezi apoi. Asta te ajută să nu te mai simți copleșit și blocat chiar înainte de a începe.

Procrastinarea nu este un comportament normal. Amânarea unor sarcini importante poate să-ți afecteze viața și să-ți consume timp prețios. Dacă simți că te îndrepți într-acolo sau chiar ești un procrastinator, schimbă modul în care faci lucrurile. Începe cu acestea patru.