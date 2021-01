Patru motive sa alegi pantofii din piele naturala

In articol:

Insa, de putine ori, luam in calcul unul dintre cele mai importante aspecte: materialul din care sunt confectionati pantofii. Acest aspect este unul dintre cei mai importanti la care ar trebui sa ne gandim, atunci cand ne alegem o pereche noua de pantofi. Iar, pielea naturala ar trebui sa fie principala optiune. De ce? Iata cateva motive pentru care merita sa investesti intr-o pereche de pantofi din piele naturala!

Sunt mai rezistenti

Daca iti doresti o pereche de pantofi rezistenti, pe care sa ii poti purta mai multe sezoane, fara sa se dezlipeasca sau sa se toceasca, atunci iti recomandam pantofii din piele naturala. Cu o ingrijire corespunzatoare, incaltamintea din piele naturala rezista si se pastreaza intr-o stare impecabila, ani de zile. Desi pantofii din materiale sintetice sunt mai ieftini, acestia se deterioreaza mult mai repede, si, astfel, in fiecare an ai nevoie de o pereche noua. In acest fel, nu economisesti deloc. In schimb, bugetul tau are mai putin de suferit pe termen lung, daca optezi pentru o pereche de pantofi de piele, pe care o poti purta mai mult timp, fara sa se strice.

Sunt mai confortabili

In primul rand, incaltamintea din piele naturala se muleaza dupa forma piciorului, fiind mult mai comoda.

Astfel, sansele de a te confrunta cu dureri sau bataturi, dupa purtarea unei perechi de pantofi din piele naturala, sunt mult mai reduse, decat in cazul incaltarilor din materiale sintetice. Spre deosebire de alte tipuri de materiale, pielea naturala nu izoleaza complet piciorul, ci ii ofera un plus de confort, permitandu-i sa respire. Un alt avantaj este acela ca temperaturile scazute din timpul iernii, sau cele caniculare, din timpul verii,nu vor influenta, in niciun fel, confortul picioarelor tale, atunci cand porti pantofi din piele naturala.

Pantofii din piele naturala nu provoaca alergii

In general, incaltamintea din materiale sintetice nu lasa aerul sa circule foarte bine. De aceea, picioarele transpira mai mult, dezvolta bacterii si pot capata un miros neplacut. De asemenea, variantele care au la baza tesaturi sau materiale sintetice pot conduce la aparitia anumitor alergii, iritatii dar si la sensibilizarea pielii piciorului.

In schimb, pantofii din piele naturala sunt mult mai buni pentru sanatatea noastra, deoarece nu provoaca niciun fel de alergii. Daca te-ai convins ca pielea naturala este criteriul decisiv de care trebuie sa tii cont, atunci cand cumperi incaltaminte, iti recomandam pantofi barbatesti din piele naturala , de pe Asortie.ro, site pe care gasesti si incaltari de dama, la nevoie.

Pantofii din piele se intretin usor

Materialele sintetice necesita o ingrijire atenta, deoarece, in timp, se pot decolora in contact cu apa sau cu diferitele produse de curatare. In schimb, incaltamintea din piele naturala se intretine foarte usor, fara eforturi considerabile. Mai exact, este necesara o curatare usoara la interior si un strat de crema sau de ceara, aplicat la exterior, pentru ca pantofii sa isi pastreze aspectul de nou pentru o perioada indelungata.

Asadar, pielea naturala vine la pachet cu mai multe avantaje, printre care rezistenta, confortul si intretinerea usoara. Toate aceste aspecte sunt totusi completate de un alt avantaj semnificativ: o pereche de pantofi din piele naturala ofera, intotdeauna, un plus de eleganta si rafinament unei tinute. Fie ca este vorba despre un outfit casual, smart casual sau office, pantofii din piele vor completa, intotdeauna, orice tinuta si ii vor oferi un plus de personalitate.