Patrunjelul este mult mai bogat in vitamina C decat portocalele.

In plina pandemie de Coronavirus, lumea a dat iama in farmacii si a cumparat suplimente cu vitamina C, crezand ca acesta este antidotul impotriva virusului. Citeste aici ce a spus dr Mihail despre eficienta vitaminei C in tratarea Coronavirusului.

Desi aceste suplimente nu te vindeca de Coronavirus, vitamina C este un ajutor de nadejde in intarirea sistemului imunitar.

Sunt multe persoane care se gandesc doar la citrice atunci cand vine vorba de vitamina C. Trebuie sa stiti, insa, ca sunt si alte alimente care o contin si chiar in cantitati mai mari decat cele regasite in fructele precum lamai sau portocale.

Patrunjelul contine mai multa vitamina C decat portocalele

Studii recente facute chiar de o echipa de cercetatori din Romania arata ca patrunjelul este mai bogat in vitamina C decat portocalele.

Oamenii de stiinta romani au facut analize pe mai multe plante aromatice printre care patrunjel, cimbru, marar si telina. Un kilogram de patrunjel este echivalentul a patru kilograme de portocale din punctul de vedere al continutului de vitamina C. Aceeasi planta atat de folosita in bucataria romaneasca are, de asemenea, foarte mult fier si de doua ori mai multe proteine decat un ou.

“Frunzele de patrunjel sunt o sursa exceptionala de vitamina C si clorofila, cu efect dezinfectant si dezodorizant al cavitatii bucale, combatand halena orala (patrunjelul este cel mai bun in combaterea mirosului de usturoi). De asemenea, protejeaza corpul uman impotriva poliartritei inflamatorii. Patrunjelul trebuie consumat crud, in cantitati generoase, prepararea lui optima fiind in salate”, spun specialistii.

Ce efecte benefice are patrunjelul. Cum il poti folosi.

Pentru tulburari digestive

Patrunjelul iti e de folos daca ai crampe sau arsuri la stomac, dureri de burta sau aciditate gastrica, adica tulburari digestive. Infuzeaza timp de 10 minute o lingura de patrunjel proaspat in 250 ml de apa, strecoara si bea dupa masa. Daca simptomele persista, mergi la medic, ar putea fi vorba despre o boala cronica, nu despre o indispozitie temporara.

Pentru reumatism

Daca ai dureri ale unei articulatii, fa o cataplasma cu patrunjel.

Pune o legatura mare de patrunjel in jumatate de litru de apa. Lasa inca 2 minute dupa ce da in fiert. Stinge focul, scutura usor patrunjelul, apoi mixeaza-l cu 2 linguri de ulei de masline. Intinde pasta calda pe o panza subtire sau pansament si pune cataplasma pe articulatia dureroasa. Refa cataplasma dupa doua ore si aplic-o dupa ce ai clatit zona cu apa calduta.

Poti faci si infuzie cu o lingura de patrunjel in 250 ml de apa.

Pentru tuse si bronsita

Bronsita se manifesta indeosebi printr-o tuse persistenta, necesara pentru a degaja bronhiile incarcate cu mucus. Patrunjelul favorizeaza expectoratia, atunci cand suferi de bronsita.

Fa infuzie cu o lingura de patrunjel tocat mare intr-o cana de apa fiarta, timp de 5 minute. Strecoara si bea infuzia de patrunjel.

Pentru slabit

Patrunjelul are importante proprietati diuretice. Asta pentru ca fibrele sale reduc stocarea grasimilor. De asemenea, patrunjelul taie si pofta de mancare, de aceea ajuta la slabit si la combaterea celulitei.

Pune patrunjel verde in toate mancarurile. Nu doar ca le va da un gust bun, dar te va ajuta si sa slabesti.

Pentru o mai buna eficacitate, fa suc de patrunjel. Pune in blender o legatura buna de patrunjel singur sau asociat cu alte legume si bea sucul.

Infuzia de seminte de patrunjel este si ea diuretica. Lasa la inmuiat jumtate de lingurita de seminte de patrunjel intr-o cana cu apa timp de 15 minute. Bea jumatate de cana de 2-3 ori pe zi, intr-o cura de maximum 15 zile.

Contraindicatiile patrunjelului:

Nu se recomanda folosirea patrunjelului in cure in cazul femeilor insarcinate si al celor care alapteaza. In aceste cazuri, se poate consuma totusi patrunjel, dar in cantitati mici. Poate diminua secretia de lapte si o poate chiar opri daca pe sani se aplica frunze de patrunjel strivite.

Aceasta interdictie este categorica mai ales in cazul uleiurilor esentiale de patrunjel, care nu trebuie sub nicio forma folosite de femeile insarcinate, din cauza misticinei, o substanta care afecteaza sistemul nervos central si care poate produce convulsii. Folosit pe piele sensibila, din cauza xantotoxinei si bergaptenului (reactive la lumina solara), poate produce chiar leziuni ale pielii.