Paul de la Puterea dragostei, într-o relație! Si-a găsit iubită după descalificare FOTO

In articol:

Paul și Akebono au fost descalificați după o altercație cu Marinescu. Asta a însemnat pentru Paul sfârșitul visului de a-și găsi o iubită la Puterea dragostei. Însă, fostul concurent a fost norocos și și-a găsit dragostea în România.

De câteva săptămâni, Paul formează un cuplu cu o brunetă senzuală și se pare că relația lor este una fierbinte. Cei doi se pozează mereu împreună și își trimit mesaje cu inimioare pe conturile de socializare. De altfel și foștii concurenți cu care Paul a rămas prieten după ce a fost eliminat de la Puterea Dragostei au confirmat relația frumoasă pe care o are acum acesta cu o tânără pe nume Mașa.

Paul si Masa au o relatie frumoasa[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Abia acum începe războiul: Trump apare la TV. Panică mare printre Democrații din America! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: A fost totul fals până la urmă între Marinescu și Andreea? Replici dure de la distanță ale celor doi concurenți de la Puterea dragostei

Paul, descalificat de la Puterea dragostei din cauza lui Marinescu

Inițial, Paul și Adriana s-au apropiat și toți sperau că ei vor forma un cuplu. Nu a fost așa! Sărutul dintre ei nu fost urmat de o relație. Apoi, Paul a ăncercat să se apropie de Mariana, dar nu a avut succes.

Iar, într-un final a fost eliminat de la Puterea Dragostei în urma unui conflict pe care l-a avut cu Cristian Marinescu. După ce a ieșit din emisiunea Puterea Dragostei, Paul a afirmat că a fost provocat de Marinescu, și nu doar el, ci toți băieții, însă el ”s-a aprins mai repede”.

Citeste si: Mariana de la Puterea dragostei, în război cu Paul ”Putea să-mi spună în față”

„Toți băieții am fost provocați, dar eu am reacționat. Am avut o zi mai proastă... chestii personale. Eu am simțit ceva pentru că i-am pus o întrebare și în emisiune și mereu evita pentru că el nu are o personalitate.Totul a fost în felul următor: am ajuns în studio, ne-am făcut dansul, ne-am asezat fiecare pe scaunele noastre. I-am pus eu o întrebare lui Marinescu: Care e personalitatea lui, că nu-mi mai dau seama. A mers la George și i-a spus că expediază haine în România din Turcia și le vinde second hand. A inventat pe loc doar ca să pornească un scandal. S-a luat după de Alexandru. S-a dus către el și făcea: Hai mă, dă! (...) S-a legat chiar și de Akebono că e țăran. El se aștepta ca și Akebono să reacționeze. După a venit la mine. A început să-mi zică: Hai mă să te iau și pe tine, piticule”, a povestit Paul de la Puterea Dragostei.