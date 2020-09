In articol:

Paul de la Puterea Dragostei a fost descalificat în urma unui conflict pe care l-a avut cu Cristian Marinescu. Împreună cu el a plecat și Akebono care s-a ridicat singur și a spus că vrea să plece în momentul în care a auzit că Paul va fi descalificat.

Paul de la Puterea Dragostei, declarații șocante despre conflictul cu Marinescu. Ce nu s-a văzut la televizor

Paul de la Puterea Dragostei a povestit în cadrul unui vlog firul întâmplărilor care au dus la conflictul din casă în urma căruia a fost descalificat.

„Toți băieții am fost provocați, dar eu am reacționat. Am avut o zi mai proastă... chestii personale. Eu am simțit ceva pentru că i-am pus o întrebare și în emisiune și mereu evita pentru că el nu are o personalitate.

Totul a fost în felul următor: am ajuns în studio, ne-am făcut dansul, ne-am asejat fiecare pe scaunele noastre. I-am pus eu o întrebare lui Marinescu: Care e personalitatea lui, că nu-mi mai dau seama. A mers la George și i-a spus că expediază haine în România din Turcia și se la vinde second hand. A inventat pe loc doar ca să pornească un scandal. S-a luat după de Alexandru. S-a dus către el și făcea: Hai mă, dă!”, a povestit Paul.

Ba mai mult, Paul spune că Marinescu ar avea o altă orientare sexuală și chiar s-a dat de gol în emisiune.

„S-a legat chiar și de Akebono că e țăran. El se aștepta ca și Akebono să reacționeze. După a venit la mine. A început să-mi zică: Hai mă să te iau și pe tine, piticule.

După care omnul s-a pus pe masă și a început să facă câteva mișcări, ondulări. A zis: cum ți-ar sta să te pun pe masă și să dau așa din poponeț, pe tine. Să fac opturi. Mă jur că așa a făcut. Adică se dădea la mine. Mie nu-mi era frică de el fizic, ci îmi era frică să nu mă atingă pentru că eu sunt și mai brunețel așa și a zis că îi plac bruneții ca mine. Am văzut doar negru după ce a zis că face opturi pe mine. După care a început să zică că se p*[email protected] pe mine. Am luat masa în mână și am aruncat-o în el. Nu l-am nimerit pentru că stătea cu mâinile și cu picioarele. E lung în picioare. M-am dus către el. În secunda doi băieții au încercat să mă despartă”, a mai spus Paul în cadrul unui vlog.