Paul Surugiu a împlinit 45 de ani și a sărbătorit cu fast! Îndrăgitul artist a fost aplaudat la scenă deschisă

În urmă cu doar o zi, Paul Surugiu a împlinit frumoasa vârstă de 45 de ani. Fuego, așa cum îl știe o țară întreagă, este artistul care reușește să facă o mulțime de lucruri și care are un public impresionant.

Cu o carieră de aproape 30 de ani în spate, a reușit să facă performanță atât în televiziune, cât și în pictură, scris, radio, dar și în teatru. De

asemenea, de-a lungul anilor, a reușit să ofere publicului său diversitate, calitate și profesionalism.

Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, Fuego și-a celebrat ziua de naștere pe scenă, acolo unde este cel mai obșinuit să fie și să se simtă cu adevărat el.

De la ora 20.00, în Sala Mare a Teatrului Național „ION LUCA CARAGIALE” din București, îndrăgitul artist și-a așteptat fanii, dar și prietenii de o viață să îi fie aproape într-o zi atât de importantă.

Fuego, sărbătorit pe scenă

Pe rimtul celei mai cunoscute și iubite piese ale artistului "Sărut femeie, mâna ta!", oamenii care îl susțin de o viață întreagă i-au oferit zeci de cadouri, buchete de flori, cuvinte frumoase, tort, dar și îmbrățișări.

Timp de aproximativ 15 minute, Paul Surugiu a primit aplauze la scenă deschisă și s-a bucurat de gesturile și cuvintele deosebite primite din partea fanilor. Artistul a primit chiar și un tort din partea celor care au mers la concert, semn că fanii îl îndrăgesc cu adevărat.

Fuego, gânduri sincere la 45 de ani

A ajuns la vârsta de 45 de ani, dar recunoaște că încă nu a făcut nici măcar jumătate din lucrurile pe care și le-a propus în carieră. Este extrem de determinat și profesionist, iar acest lucru îl cunoaștem cu toții.

Pe pagina sa de socializare, Fuego a postat un mesaj sincer, în care vorbește deschis despre lucrurile pe care le-a făcut de-a lungul carierei sale și pe care urmează să le mai facă, pentru că știm că îi iese tot ce își propune!

„Azi e ziua mea! Ce bucurie mai mare decât aceea că știu că sunt iubit de voi, sunt sănătos, am mintea pe umeri și multă putere de muncă? Fac 45 de ani! Nu-i simt deloc și sunt gata să o iau din nou de la capăt, cu aceeași forță! Am și bucurii și tristeți, am speranțe, ambiții și multă dragoste de oferit publicului meu, cel care mă răsfață de atâția ani! N-am suferit niciodată de complexul trecerii timpului! Am făcut tot ce mi-am propus. Am luptat și m-am lovit de multe opreliști. Am suferit mult și-am fost pe nedrept judecat.

Am strâns în suflet durerea și mereu m-am regenerat pentru că am un fel de putere interioară care nu-mi dă pace să stau. Am trudit cu sânge, am dat din coate, mi-a păsat, am avut voință și răbdare. Am ajuns pe mai multe capitole artistice și sunt fericit că rămâne muzica mea, de mai multe genuri, rămân emisiuni de colecție, picturi speciale, editoriale și spectacole pe care sigur oamenii și le vor aminti. Îmi doresc să fiu la fel ca până acum, voi să-mi fiți aproape și sa fiu sănătos!”, a notat Fuego pe Facebook.