Paula Chirilă a trecut prin momente de coșmar! Vedeta a fost dusă cu dureri groaznice la spital: „Am stat în perfuzii, sub observații”

Paula Chirila, de urgență la spital! Vedeta a povestit, pentru un post de televiziune, una dintre cele mai neplăcute experiențe din viața ei. Aceasta a trebuit să cheme ambulanța pentru a o duce la o unitate medicală din cauză că nu mai putea de dureri.

Paula Chirilă, luată de urgență cu ambulanța! Verdicul medicilor

Iată ce afecțiune i-a dat mari bătăi de cap.

Vedeta a trecut prin clipe extrem de grele. Din cauza durerilor extrem de puterice de la nivelul stomacului și a stărilor de greață și de vomă, aceasta a apelat serviciul 112 și a solicitat o ambulanță, care să o ducă la cel mai apropiat spital. Acolo i s-au făcut mai multe analize, iar medicii i-au pus diagnosticul: dispepsie ulceroasă.

Se pare că Paula Chirila a ajuns la această boală din cauza consumului excesiv de mendicamente anti-inflamatorii pe care le lua pentru durerile cauzate de hernia de disc.

„Am stat până pe la 4 dimineața. Am stat în perfuzii, sub observații. E un început de ulcer. Dispepsie ulceroasă se numește, trebuie să țin regim. Am luat tot felul de pastile pentru durerile cauzate de hernia de disc. Mi s-a spus să nu mai fac așa ceva”,a declarat Paula Chirilă, la o emisiune tv.

Paula Chirilă se confruntă cu hernie de disc lombară

În urmă cu câteva luni, vedeta a intrat în renovări cu casa și a încept să mute de una singură mobila prin locuință.

Din cauza greutății la care și-a supus întreg corpul, Paula Chirilă s-a ales cu o afecțiune serioasă, care nu-i dă pace și care-i cauzează dureri teribile.

„Îmi beam cafeaua dimineața și m-a tăiat ceva pe la șale. Am stat nemișcată două ore, în aceeași poziție, pentru că nu mă puteam mișca. Nu puteam să mă întind să iau telefonul. Am vorbit cu medici la telefon, mi-au spus ce am. S-au tasat niște chestii. A prins un pachet de nervi și atât a fost. A fost foarte urât. Nu puteam respira, nu puteam mânca, nu puteam dormi, nu puteam să mă mișc de pe o parte pe alta, a fost absolut sinistru”, a mai mărturisit vedeta.