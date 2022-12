Paula Seling a spus totul despre divorțul dintre ea și Radu Bucura. Când s-au despărțit, de fapt: „Am considerat un eşec faptul că am ajuns aici”

In articol:

Divorțul dintre Paula Seling și Radu Bucura a picat ca un trăsnet în showbizul românesc.

Speculațiile în ceea ce privește o posibilă despărțire între cei doi au început după ce artista și-a angajat un nou manager, fiind de altfel și persoana care a confirmat zvonurile despre separare. Astfel că, după un mariaj de aproape două decenii, cei doi au decis să continue pe drumuri separate și să încheie o poveste de dragoste care a început încă din adolescență.

Paula Seling a spus totul despre divorțul dintre ea și Radu Bucura

S-a tot vorbit până acum despre divorțul dintre Paula Seling și Radu Bucura, după ce bărbatul a anunțat că nu se mai ocupă de activitatea profesională a artistei. Până acum, vedeta nu a făcut nicio declarație care să confirme zvonurile, însă, aceasta nu a vrut să intre în Noul An cu secrete.

Solista a confirmat faptul că ea și Radu nu mai formează un cuplu încă din data de 13 aprilie a acestui an, iar faptul că au ajuns în această situație reprezintă un eșec pentru ea.

„ Din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Personal, am considerat un eşec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost. Perioada a fost cumplit de grea. M-am refugiat în muncă”, a mărturisit artista pentru Viva.

Care este motivul pentru care cei doi au ajuns la divorț

Vedeta a mai declarat că principalul motiv pentru care au ales să pună punct relației și să meargă pe drumuri separate nu a fost infidelitatea, ci faptul că au ajuns să nu își mai dorească aceleași lucruri.

„Vă asigur că nici unul nu a greşit cu nimic. Pur şi simplu, nişte diferenţe de percepţie asupra vieţii s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră am înţeles cine suntem şi că ne datorăm unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul şi lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu eşti ceea ce omul tău are nevoie. Cred că viaţa ne-a oferit nişte provocări mai mari decât am putut noi duce”, a mai adăugat vedeta.

Paula Seling a adoptat o fetiță

În urmă cu șase ani, artista a adoptat împreună cu Radu Bucura o fetiță pe nume Elena. Cei doi au ferit-o pe aceasta de ochii lumii, astfel că puțini sunt cei care au știut lucrul acesta. Paula a transmis faptul că separarea dintre ea și cel care i-a fost partener atât în viața personală cât și în cea privată nu va afecta sub nicio formă creșterea micuței.

„ Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creşterea copilului nostru. Vom face tot ce putem să o creştem simţind că suntem o celulă a iubirii, toţi trei, indiferent ce se întâmplă”, a zis cântăreața.

