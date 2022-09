Paula Seling este pregătită să devină mamă adoptivă, la 43 de ani. Artista a făcut primele declarații despre copil

In articol:

Paula Seling are 43 de ani, însă nu a devenit mamă până la această vârstă. Cântăreața se află într-o relație cu Radu Bucura, însă preferă să rămână cât mai discretă în ceea ce privește viața personală și rar vorbește despre dorințele și visurile sale pe care le vrea îndeplinite din tot sufletul.

Cântăreața își dorește tare mult să aducă pe lume un copil și să aibă pe cineva care să-i spună „mamă”. Chiar dacă are o vârstă despre care mulți ar spune că nu este recomandată în cazul în care o femeie își dorește să devină mamă, mulțimea de femei care au reușit să aducă pe lume un copil la o vârstă care poate fi considerată de mulți înaintată o face pe Pula Seling să nu-și piardă speranța.

Paula Seling, despre dorința de a deveni mamă

Paula Seling pune în discuție implicit posibiltatea de a adopta un copil. Cântăreața își dorește să ofere mai departe din cunoștințele și darurile cu care a fost înzestrată către un copil. Chiar dacă până în acest moment artista nu a devenit mamă, nu își pierde speranța, știind că, oricum ar fi, va avea lângă ea un suflet căruia

să-i fie mamă până la sfârșitul vieții.

„Bineînțeles. Eu cred că am datoria de a transmite mai departe ceea ce am primit”, a spus aceasta pentru VIVA!.

Paula Seling, despre cele mai grele momente din viața sa

Pe lângă faptul că este o artistă desăvârșită, Paula Seling este și foarte dezvoltată spiritual. Are anumite credințe care au ajutat-o de fiecare dată să ia cele mai bune decizii, chiar dacă la acel moment simțea că se află în cele mai dificile situații din viața sa.

Cântăreața a explicat cum a reușit să depășească momentele cruciale de pe parcursul vieții.

„Au fost momente când nu am putut să iau vreo decizie. Pur și simplu vedeam consecințele și simțeam că, orice aș face, nu e bine. Am lansat, de fiecare dată, în Univers, rugămintea de a fi ajutată. Și de fiecare dată am fost auzită. Cred în ideea că viața este școala prin care trebuie să trecem și că, mai devreme sau mai târziu, vom parcurge un set de experiențe care ne sunt menite pentru a înțelege anumite lucruri. Mai cred că fiecare faptă are un întreg nou univers drept consecințe. De aceea, într-o perioadă, paralizam la gândul că aș putea să fac ceva ce să genereze suferința cuiva. Mereu încerc să găsesc soluții să nu iau asupra mea aceste responsabilități, mai ales că intenția, uneori, se finalizează exact cu opusul a ceea ce presupui”, a mai declarat Paula Seling.