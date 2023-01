Paula Seling, prima apariție la TV alături de fiica ei! Ce a spus Elena în direct a uimit-o pe artistă: „E un context prin care nu am mai trecut până acum și îmi cer scuze”

In articol:

Paula Seling, în vârstă de 43 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi din țară. Vedeta se poate lăuda cu o viață împlinită, atât pe plan profesional, cât și personal.

Fiica Paulei Seling a ales singură momentul când să iasă public

Celebra cântăreață a devenit mamă în urmă cu 6 ani, atunci când a decis să o adopte pe micuța Elena, care avea doar 3 ani. Recent, vedeta a avut prima apariție TV alături de fiica sa, de care este foarte mândră și mulțumită de evoluția sa.

Paula Seling este o mamă foarte implicată și dispusă să facă orice pentru fiica sa. Vedeta este mândră de evoluția Elenei, iar venirea copilei în familia sa a fost ca o împlinire. Mai mult decât atât, cântăreața a mărturisit de mai multe ori că a fost pregătită o viață întreagă pentru ca Elena să facă parte din familia sa.

Citește și: Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre relația cu fiica ei! Micuța Elena i-a schimbat viața: "Pur și simplu așa am simțit în prima clipă când am văzut-o"| EXCLUSIV

Paula Seling a fost tot mai discretă cu viața sa personală și a încercat pe cât posibil să o țină pe Elena departe de luminile reflectoarelor. Acum, la vârsta de 9 ani, Elena s-a simțit pregătită să facă acest pas, astfel că a apărut pentru prima dată în fața micilor ecrane, alături de mama sa, în emisiunea Teo Show.

În cadrul emisiunii, Paula Seling s-a declarat cea mai fericită mamă, fiind norocoasă să fie alături de Elena zi de zi.

De asemenea, vedeta i-a oferit fiicei sale libertatea de a decide când dorește să iasă în fața reflectoarelor, fără a-i impune acest lucru.

„ E extrem de important pentru un copil de persoană publică să își ia propriile decizii. Pentru orice copil este important, cu atât mai mult pentru un copil de persoană publică. Să decidă singură momentul când vrea să iasă, dacă vrea să iasă în lumina reflectoarelor și când vrea să facă asta.”, a mărturisit Paula Seling în cadrul emisiunii lui Teo Trandafir.

Paula Seling și fiica sa Elena [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Eu am leșinat.” Oana Lis, mușcată de o haită de 20 de câini- kfetele.ro

Cum se simte Elena, fiind fiica unei persoane publice

Fiica Paulei Seling este foarte mândră de mama sa, fiind mereu prezentă la evenimentele cântăreței. La rândul său, artista este recunoscătoare pentru evoluția fiicei sale și este mulțumită de educația pe care i-a oferit-o. Paula Seling a încercat pe cât posibil să o implice în toate deciziile luate de familie, reușind să o integreze, lăsând la o parte faptul că este doar un copil. Atât ea, cât și tatăl fetiței îi ascultă părerile și îi oferă oportunitatea de a lua decizii ce îi aduc doar beneficii.

„ Sunt foarte mândră de ea, pentru că are o personalitate foarte puternică, participă foarte mult. Adică de la început și eu și tatăl ei am implicat-o în decizii. De fiecare dată ne-am străduit să simtă că este egală cu noi și întotdeauna am încercat să-i explicăm dacă suntem de altă părere sau de ce suntem de altă părere. Cred că Elena se dezvoltă frumos. Am așa niște emoții, este pentru prima oară când mi se întâmplă asta. Ea să știți că e mai puternică decât mine, chiar și în culise o vedeam. E un context prin care nu am mai trecut până acum la nivel public și îmi cer scuze dacă nu sunt chiar eu.”, a mai spus artista.

Citește și: Paula Seling se teme de ce s-ar putea întâmpla cu fiica ei: „Mă întreb dacă fac ceea ce trebuie”. Artista își dorea de mult să devină mamă

Cât despre Elena, fetița a avut momente când s-a simțit presată de faptul că este fiica unei persoane publice, însă nu a lăsat asta să îi afecteze relația cu mama sa. Mai mult decât atât, fetița nu mai simte presiunea, ba chiar o însoțește pe mama sa la toate evenimentele. Elena este o fire puternică și este persoana care o încurajează pe Paula Seling când trece prin momente mai dificile.

„ Teo Trandafir: Elena, e greu să fii fiica Paulei Seling?

Elena: Depinde. În unele momente poate că nu, în unele momente poate că da. Da, se poate pune o presiune, dar sunt foarte ok cu asta. M-am obișnuit mult și acum nu mai există nicio presiune pe mine.

Teo Trandafir: Ai văzut noul clip al mamei?

Elena: Da, l-am văzut.

Teo Trandafir: Și?

Elena: E exact cum o știu, ea mereu este foarte curajoasă și știe ce face. Nu e ca și cum nu ar ști ce face. Asta e meseria ei, de a cânta, și sunt mândră de ea.

Paula Seling: Și eu de tine. (n.r- a spus artista vizibil emoționată)”, a fost conversația dintre Elena și Teo Trandafir, în cadrul emisiunii.