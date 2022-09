Paulina a dezvăluit povestea neștiută din spatele piesei "Fetița ta de milioane". Cum a ajuns să scrie versurile care au devenit virale: "Tata mi-a zis să nu o scot, a zis că e melodie de interlopi"

In articol:

Paulina a dat lovitura cu piesa "Fetița ta de milioane". Melodia, care a ajuns virală pe TikTok la doar câteva zile după ce a fost lansată, are în spate o poveste emoționantă.

Invitată recent în cadrul emisiunii "Duet cu Alexandra", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive , artista a dezvăluit de unde s-a inspirat atunci când a scris versurile, dar și ce părere a avut tatăl ei despre celebrul cântec.

Și-a început cariera muzicală la nunți, alături de tatăl și sora ei

Paulina a moștenit pasiunea pentru muzică din familie. Artista a mărturisit că și-a început cariera în domeniu încă din copilărie, când participa la festivaluri. Mai târziu, tatăl și sora ei au înființat o trupă, iar tânăra a decis că este momentul potrivit pentru a-și fructifica talentul: "Sunt o artistă care a început să cânte la nunți, de ceva ani buni. Încă fac asta. M-a ajutat foarte mult să scap de emoții. Era groază, când am început să mă duc la nunți uitam versurile de emoții, nu mai puteam să cânt, rămâneam fără aer. Acum mă întrețin doar din muzică, am avut o perioadă în care făceam terapie cu copilașii cu autism, făceam terapie prin muzică, am reușit să le îmbin cumva pe amândouă. Simt datoria față de tatăl meu să mă duc încă la nunți. Eu cu tata și cu sora mea avem formație, "Acord", a povestit Paulina, în cadrul emisiunii găzduite de Alexandra Ungureanu.

Povestea din spatele melodiei "Fetița ta de milioane"

Pe lângă voce, Paulina a fost înzestrată și cu alt talent. Artista a dezvăluit că își compune singură piesele. Melodia "Fetița ta de milioane", care a ajuns deja virală în mediul online, are în spate o poveste reală: "Este o melodie pe care am scris-o pentru fostul meu iubit, care-mi oferea foarte multă încredere, dar în același timp era un om care nu avea încredere în talentul meu. I-am promis că voi ajunge această 'fetiță de milioane' și că voi avea succes.", i-a mărturisit Paulina Alexandrei Ungureanu.

Tatăl ei nu a fost de acord cu lansarea melodiei

Chiar dacă "Fetița ta de milioane" a fost una dintre compozițiile care i-au adus un succes răsunător, Paulina spune că tatălui ei nu i-a plăcut prea mult piesa. Mai mult, acesta chiar i-a sugerat să nu o lanseze, comparând-o cu o "melodie de interlopi": "Când am vrut să lansez melodia mi-a zis să nu o scot, 'Ce-i cu versurile astea?'. Nu i-a plăcut și mi-a zis că nu o să prindă. Și eu totuși am lansat-o. Tata nu e neapărat fan.

Acum nu știu, poate și-a schimbat părerea pe parcurs, dar a zis că e o melodie de interlopi. Am învățat chestia asta, să nu mai cer feedback-ul, dacă mă luam după părerile altora, nu mai făceam absolut nimic, niciodată.", a mai spus artista.