Pavel Bartoș a dat tot din casă! Cum este pentru el viața cu trei copii? Fiica cea mare actorului a terminat primul an de facultate: „Sesiunile ne-au prins”

Pavel Bartoș și soția lui, Anca, s-au căsătorit în 2003, iar de atunci formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. De-a lungul căsniciei lor, Pavel și Anca au devenit părinții a trei fete minunate, Eva, Rita și Sofia, de care cei doi sunt extrem de mândri.

Actorul s-a afișat întotdeauna foarte fericit alături de familia lui și a avut doar cuvinte de laudă la adresa celor patru femei care îi fac viața mai frumoasă.

De curând, Pavel Bartoș și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai sensibil subiect, și anume, copiii săi. Actorul este un tată extrem de dedicat, iar el și soția lui le-au oferit cea mai bună educație celor trei fete pe care le au împreună. Pavel Bartoș a mărturisit că are o familie împlinită, lucru care se datorează în, special, apariției copiilor în viața lui și a Ancăi. Bărbatul a recunoscut că cele trei fete l-au schimbat foarte mult și că i-au oferit o altă percepție asupra vieții.

„Ce pot să adaug este că, odată cu venirea copiilor pe lume, devii mai înțelept, mai răbdător, mai bun și, în plus, copiii dau sens vieții, iar noi am înțeles acest lucru. Și, probabil, d-asta suntem o familie împlinită care se bucură de toate momentele.(...) Sunt un tătic care învață zi de zi, sunt un soț care se perfecționează zi de zi, sunt un om care se bucură de ce are zi de zi”,

a declarat Pavel Bartoș pentru Viva.ro

Pavel Bartoș alături de soția lui, Anca și fiicele lor [Sursa foto: Facebook]

Fiica cea mare a lui Pavel Bartoș este studentă la Drept

Eva, fiica cea mare a actorului, a încheiat cu brio primul an de studenție. Tânăra studiază la Facultatea de Drept, motiv pentru care Pavel Bartoș este foarte mândru de fiica sa. Actorul locuiește în aceeași casă cu două studente, căci și soția lui s-a înscris, în urmă cu ceva timp, la Facultatea de Medicină.

De aceea, sesiunile de examene au fost extrem de stresante, iar cele cele două femei, mamă și fiică, s-au străduit să aibă rezultate cât mai bune.

„Eva a terminat anul I la Facultatea de Drept, așa că a fost primul an când sesiunile ne-au prins cu două studente în casă (haha)! Este clar mult mai diferit decât a fost la mine, la Teatru, pe vremea mea, și mă bucur că îi place ceea ce face”, a mai povestit Pavel Bartoș.

Pavel Bartoș a făcut cunoștință cu iubitul fiicei sale

Fiica cea mare a lui Pavel Bartoș, Eva, este deja un adult în toată firea, lucru care nu contenește să îl suprindă și să îl emoționeze, în același timp, pe actor. Bărbatul a povestit, în urmă cu câteva luni, că fiica lui s-a îndrăgostit și că i l-a prezentat deja tatălui ei pe bărbatul alături de care trăiește o poveste de dragoste. Pavel Bartoș a mărturisit că a avut emoții atunci când l-a cunoscut pe partenerul de viață al Evei, dar a ajuns să se înțeleagă extrem de bine cu acesta.

„ E normal să fie așa, chestia asta că iau o pușcă și stau să aștept…Tu ce trebuie să faci e să îți educi copilul în așa fel încât să nu te surprindă în rău. La mine a fost o chestie tare mișto. Nu am știut prima oară cum să reacționez, că a venit cu primul băiat. Dar știi cum e, acum chiar suntem prieteni. Și mă bucur, asta înseamnă că mi-am crescut ok copilul. Dacă tu ești lângă el, nu încearcă nimic să îți demonstreze. El încearcă doar să se bucure de viață și de adolescența lui”, a declarat Pavel Bartoș în cadrul unei emisiuni.