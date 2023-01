Pavel Bartoș a spus lucrurilor pe nume! Ce îl enervează la culme când vine vorba de Smiley: "Tu prezintă, că eu dorm!"

In articol:

Pavel Bartoș și Smiley formează de ani buni o pereche pe scenă, iar în spatele camerelor au o relație strânsă de prietenie. Se înțeleg bine și bifează multe reușite împreună pe plan profesional, dar, cu toate acestea, actorul nu se ferește să recunoască că iubitul Ginei Pistol are și mici defecte.

Citește și: Smiley și Gina Pistol fac pregătiri de nuntă? Imaginile apărute în mediul online au ridicat semne de întrebare: „Cum ți se pare?”

Pavel Bartoș a dezvăluit care sunt lucrurile care îl enervează la Smiley

Pavel Bartoș a acceptat propunerea de a participa la jocul sosurilor picante, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Ultima ediție a fost găzduită, însă, de Adela Popescu, iar prezentatoarea nu s-a ferit să dea undă verde întrebărilor incomode. Actorul a trebuit, la un moment dat, să menționeze trei lucruri care îl enervează la culme când vine vorba de Smiley. Fără să stea pe gânduri, Pavel Bartoș a dezvăluit ce îl nemulțumește la prietenul și colegul lui:

Pavel Bartoș [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: Cine este Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu. „M-a marcat puţin acel eveniment. Pentru a trece peste el, l-am folosit în meserie şi a fost ca un soi de terapie."- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

"Pavel Bartoș: Este prea cu bun simț, are un bun simț până la culme, serios! Nu vorbește de rău pe nimeni. E atât de calm în situații în care nu ar trebui să fie calm.

Adela Popescu: Te enervează pe tine că e calm?

Pavel Bartoș: Băi, da. Câteodată trebuie să fim nu știu cum, sunt situații care cer mai multă implicare și el: 'Da, da, lasă, că o să fie, tu du-te înainte, vin eu după tine, tu prezintă, că eu dorm'. Uite, și asta mă enervează, că doarme, doarme în orice poziție. Eu n-am văzut om care să doarmă în orice poziție.", a declarat Pavel Bartoș, în emisiunea amintită.

Pavel Bartoș și Smiley [Sursa foto: Instagram]

Pavel Bartoș, despre prietenia cu Smiley

Pavel Bartoș și Smiley nu sunt apropiați doar în fața camerelor de filmat. Colaborările în plan profesional i-au făcut pe cei doi să lege o frumoasă relație de prietenie. Actorul mărturisește că el și iubitul Ginei Pistol au foarte multe amintiri împreună: "Am enorm de multe întâmplări cu Smiley. Când mă gândesc și acum la toate preselecțiile făcute împreună, la toată bucuria pe care o aveau oamenii atunci când ne întâlneau. Toți voiau să ne cinstească, să ne ducă în locuri extraordinare, pentru că știau că suntem oameni care se bucură de viață.

Citește și: "Fericirea are chipul ei" Gina Pistol, imaginea cu Josephine care a surprins pe toată lumea. Reacțiile nu au întârziat să apară: "Smiley Jr"

În timpul filmărilor am fost de multe ori la limita marilor accidentări, dar uite că am trecut cu bine. Îmi vin în minte de la momentele extraordinare în care eu am devenit tătic pentru a doua și a treia oară, iar el pentru prima dată. Sunt mult prea multe ca să pot alege doar una!", a dezvăluit Pavel Bartoș, pentru viva.ro.