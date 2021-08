Pavel Bartoș, mărturisiri surprinzătoare despre debutul în actorie: "I-am mințit pe toți că dau la Drept, inclusiv pe părinți"

In articol:

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și oameni de televiziune din România. Prezentatorul a avut de luat multe decizii în cariera sa, de-a lungul timpului, însă cea mai importantă alegere a fost atunci când a fost nevoit să-și mintă părinții că dă la o altă facultate.

De ce și-a mințit Pavel Bartoș părinții că dă la Drept?

Pavel Bartoș își adoră meseria, iar acest lucru se vede prin toți porii, căci vedeta tv își face munca cu mare plăcere și se bucură de fiecare reușită pe plan profesional. Totuși, actorul nu ar fi avut parte de nimic din ce are azi dacă nu ar fi recurs la o decizie surprinzătoare în tinerețe, atunci când s-a înscris la facultate.

Cum părinții nu erau de acord să facă teatru și își doreau ca fiul lor să urmeze Dreptul, Pavel a fost nevoit să îi mintă pe cei doi în privința universității alese și a mers să dea admiterea acolo unde se visa:

Pavel Bartoș, amintiri din perioada studenției

Actorul nu a regretat nicio clipă alegerea făcută, ci dimpotrivă, spune că anii studenției au reprezentat cea mai frumoasă perioadă din viața lui.

Mai mult, prezentatorul mărturisește că ceea ce a făcut ca perioada facultății să fie memorabilă a fost faptul că a locuit în cămin, unde a cunoscut mulți oameni cu care a legat prietenii pe viață: "Cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Am avut niște colegi minunați cu care sunt prieten și astăzi, ne-am avut ca frații. Am avut profesori extraordinari. A fost viața de student pe care aș dori-o oricui. Și poate lucrul care a contribuit cel mai mult la această perioadă feerică a fost că am fost student în cămin. E foarte important! De aceea, e un sfat pe care-l dau tututor studenților: mutați-vă la cămin, să stați cu toții la grămadă! Asta este viață. A fost perioada în care am lucrat și în Teatrul de Păpuși, am fost și ospătar, am lucrat și într-un non-stop, am vândut mărțișoare. Dar am savurat din plin viața de student.", a mai adăugat actorul, pentru aceeași sursă.