Pe 30 iulie este Ziua mondială împotriva traficului de persoane. Jumătate din victimele traficului din România sunt copii

Pe 30 iulie este Ziua mondială împotriva traficului de persoane

În data de 30 iulie este marcată Ziua mondială împotriva traficului de persoane, instituită de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 68/192, în decembrie 2013.

Ziua mondială împotriva traficului de persoane reprezintă un prilej de a îndemna autorităţile din toate ţările unde este întâlnit fenomenul să pună capăt infracțiunilor prin descoperirea traficanţilor, prin protejarea copiilor vulnerabili, a femeilor şi bărbaţilor împotriva exploatării, precum şi prin protejarea şi reabilitarea victimelor.

Traficul de persoane reprezintă o infracţiune prin care sunt exploataţi copii, femei şi bărbaţi în diferite scopuri, inclusiv muncă forţată şi sex. Începând cu 2003, Biroul Naţiunilor Unite pentru combaterea Drogurilor şi a Criminalităţii (UNODC) a adunat informaţii despre aproximativ 225.000 de victime ale traficului de persoane, detectate în întreaga lume, notează Agerpres.

La nivel global, ţările detectează şi raportează tot mai multe victime şi condamnă tot mai mulţi traficanţi. „Fiecare ţară din lume este afectată de traficul de persoane, indiferent dacă este o ţară de origine, de tranzit sau de destinaţie pentru victime. Traficanţii din întreaga lume continuă să vizeze femei şi fete. Marea majoritate a victimelor identificate ca fiind victime ale traficului de exploatare sexuală şi 35% dintre persoanele traficate pentru muncă forţată sunt femei.

Conflictele agravează în continuare persoanele vulnerabile- grupurile armate exploatând civili, iar traficanţii vizând persoane strămutate forţat. Datele arată, de asemenea, că traficul de persoane există în jurul nostru, întrucât ponderea persoanelor traficate în propria ţară s-a dublat în ultimii ani(...), potrivit Raportului global UNODC 2018 privind traficul de persoane”, conform site-ului en/events/humantrafficking, mai notează sursa citată.

Copiii reprezintă jumătate din victimele traficului identificate în România

Un raport al Departamentului de Stat SUA care vizează traficul de persoane în România arată că ţara noastră este pe „lista de supraveghere a fenomenului”, alături de Ungaria, Muntenegru, Afganistan sau Vietnam, notează Adevărul.ro. Potrivit aceluiași document, Guvernul român nu îndeplineşte pe deplin standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar face eforturi importante în acest sens.

Raportul arată că majoritatea victimelor identificate în anul 2020 sunt ale traficului sexual. Traficanţii sunt cetăţeni români care lucrează, de cele mai multe ori, ca parte a unui grup de crimă organizată bazat pe legături etnice şi de familie. Victimele sunt supuse traficului sexual în țări precum Finlanda, Franţa, Italia, Spania şi Marea Britanie.

Copiii reprezintă aproape 50% din victimele traficului identificate în România. Atât ONG-urile, cât şi oficiali ai Guvernului au raportat o creştere a recrutării copiilor prin intermediul reţelelor sociale, în urma pandemiei. De cele mai multe ori, fetele care stau în centre de plasament sunt vulnerabile la traficul sexual, atrage atenţia raportul.

Legislaţia dă dreptul tuturor victimelor la îngrijiri psihologice şi medicale, dar Guvernul nu a oferit mai mult de o sesiune de consiliere psihologică şi nu a finanţat costurile îngrijirii medicale. CEDO a considerat că din cauza unor astfel de lipsuri, România nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a pedepsi traficanţii în conformitate cu legea penală.

Președintele Senatului, mesaj de Ziua mondială împotriva traficului de persoane

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a transmis, vineri, un mesaj de Ziua Mondială împotriva traficului de persoane, în care îndeamnă cetățenii să semnaleze autoritățile dacă au informații despre cazuri de persoane traficate.

„ În 2020, 77,7% dintre victimele traficului de persoane au fost femei. Dintre acestea, 34,56% sunt minore, adică fetițe, adolescente, copii abuzați și exploatați sexual, pentru cerșetorie sau furt în țară sau peste hotare. Cu aceste cifre, România este unul dintre principalii exportatori de trafic de carne vie din Europa.

Când s-au prescris faptele penale în cazul Țăndărei și cei 25 de inculpați au scăpat de sub acuzare, am simțit un val de revoltă, ca femeie și ca mamă, și știu că acest sentiment a fost generalizat în toată țara. Mi-am dorit să mă pot implica în repararea acestei nedreptăți. Alături de colegii de coaliție din Parlament, am făcut un pas care elimină acest precedent dureros și revoltător prin modificarea Codului de Procedură Penală: fapte precum traficul de persoane, traficul de minori, pornografia infantilă, proxenetismul, agresiunea sexuală, sclavia și tortura nu se mai pot prescrie.

Lupta, însă, continuă. Vă îndemn și pe dumneavoastră să luați atitudine și să anunțați autoritățile atunci când aflați despre cazuri de persoane traficate. Un fenomen toxic precum traficul de persoane nu poate fi învins decât prin forța colectivă a statului și a societății”, a scris Anca Dragu, pe Facebook.

