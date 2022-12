Pe ce a cheltuit Dorian Popa aproape 4 milioane de euro? Ce a mărturisit artistul public: „Vă pot spune că am depășit”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști. Artistul a devenit cunoscut pentru rolul principal dintr-un serial dedicate adolescenților care a avut foarte mult succes în urmă cu câțiva ani. Acesta are o comunitate foarte mare de fani care îl urmăresc pe rețelele sociale și îl susțin de fiecare dată.

Citește și: Dorian Popa nu se uită la bani! Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o vedeta în ultima perioadă: „Nu uitați că banii investiți se vor întoarce”

4 milioane de euro a cheltuit Dorian Popa în cinci ani

Dorian Popa [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cine este Andrei, băiatul de 14 ani care și-a pierdut viața în timp ce familia tăia porcul- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Dorian Popa nu se uită la bani atunci când este vorba de el sau de familia lui. Cântărețul nu s-a rezumat doar la cariera muzicală și a investit și în imobiliare.

Artistul a vorbit recent într-unul dintre videoclipurile sale postate pe canalul lui de Youtube despre cheltuielile pe care le-a făcut în ultimii cinci ani. Acesta le-a mărturisit urmăritorilor că estimează suma undeva la 4 milioane de euro.

„Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși, înspre patru”, a declarat solistul.

Citește și: Dorian Popa aruncă bomba despre el și Alina Eremia! „S-a dat la mine” A recunoscut abia acum asta, după ce o țară întreagă îi vedea împreună

Vedeta a mai spus că banii pe care i-a investit se vor întoarce înapoi, ba chiar va fi pe plus. După ce a adăugat și cheltuielile personale și banii pe care i-a dat pe mașini, vlogger -ul a ajuns la o sumă de aproximativ 4 milioane de euro.

„Însă, nu uitați că banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a adăugat Dorian Popa în videoclip.