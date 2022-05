Pe ce ar da Laurențiu Reghecampf toate milioanele de astăzi: "Mai presus de bani contează liniștea sufletească"

In articol:

Antrenorul de la Universitatea Craiova a avut o relație specială cu ambii părinți, iar decesul tatălui a fost un eveniment marcat din trecutul său.

Laurențiu Reghecampf a povestit că îi semăna lui Harry Reghecampf. Tatăl a fost cel care l-a îndrumat pe antrenor și a ținut mult să ajungă fotbalist, dar fără să neglijeze școala.

Reghe a povestit mai multe detalii emoționante cu privire la părinții săi, în timpul emisiunii de la Kanal D. Antrenorul a explicat cât de mult a însemnat pierderea tatălui și a vorbit și despre lecțiile importante pe care le-a învățat de la părintele său.

Tatăl lui Laurențiu Reghecampf este și persoana căreia antrenorul îi seamănă cel mai mult, însă și mama a avut un impact extrem de important în viața sa.

Moartea tatălui, un moment greu pentru Laurențiu Reghecampf

Laurențiu reghecampf, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

În emisiunea de duminică seara, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat dacă mai plânge și astăzi moartea tatălui său.

" Da, plâng. Eu plâng și la filme. Pentru mine tata a însemnat foarte mult, chiar dacă a fost foarte dur. M-a luat de la fotbal, de la Dinamo, aveam echipamente frumoase, era o grupă foarte bună, cu un antrenor bun.

A ținut mult ca eu să ajung fotbalist, dar nu își dorea să neglijez școală. El a avut un atac cerebral, a rămas paralizat, mama s-a chinuit timp de 2 ani de zile. Am avut meci în Abu Dhabi, am venit la înmormântare și am plecat.

Mi-ar fi plăcut să-l mai am lângă mine, chiar dacă relația dintre noi a fost foarte dificilă, pentru că el fiind foarte dur, tot continua să se comporte cu mine ca și când eram foarte dur. Deja câștigam bani, aveam ce aveam nevoie, dar se comporta ca și când eram copil. Mi-ar fi plăcut să-l am lângă mine", a dezvăluit Laurențiu Reghecampf la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Ce spune Laurențiu Reghecampf despre relația cu mama sa

Laurențiu Reghecampd, destăinuiri la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Mama lui Laurențiu Reghecampf i-a fost întotdeauna alături și i-a stat aproape necondiționat. Chiar și în prezent, antrenorul spune că au o relație apropiată, îl sfătuiește, dar niciodată nu se bagă în problemele sale.

"Îi semăn mai mult lui tata. Mama a fost foarte bună cu mine. Chiar dacă vin la 3 dimineața și îi spun că îmi e foame, îmi face orice, dar cred ca orice mamă face asta. Am o relație foarte apropiată și suferă pentru mine.

Anul acesta când am decis să nu mai plec în străinătate cu fotbalul am făcut-o pentru ea, pentru că mi-a spus că are problema respectivă, că trebuie să meargă la doctor. Am luat-o de mână, am fost la Istanbul și am început tratamentul. Acum este bine, a terminat și cu radiologia, am operat-o, se simte foarte bine. Ca orice mama, îmi dă sfaturi, dar nu se bagă. Nu i-am permis să se bage”, a explicat Laurențiu Reghecampf.

Aspectul fizic, dar mai ales duritatea sunt calitățile care îl aseamănă cel mai mult pe Laurențiu Reghecampf cu tatăl său.

"Ca înfățișare, ca temperament. Da, și eu sunt dur. Cu copiii sunt la fel, vreau sa fie importanți, să nu aștepte la ceea ce le dau eu. Îmi doresc să reușească să facă ceva singuri.", a precizat el.

Pe ce ar da Laurențiu Reghecamf toate milioanele de astăzi

Antrenorul s-a bucurat de un succes răsunător, iar faptul că are o situație financiară foarte bună nu este un secret pentru nimeni. Totuși, Laurențiu Reghecampf ar renunța la toate milioanele pentru anumite lucruri din viața sa.

Denise Rifai l-a întrebat „pe ce ar da toate milioanele”, iar antrenorul a oferit un răspuns emoționant.

" Mi-aș dori să nu mai am episodul cu Ana Lisa, mi-aș dori ca tata să trăiască. Mai presus de bani, mai presus de nume, cred eu că conteaza liniștea sufletească. Faptul că nu îți dai seama cat de drag îți este cineva până nu îl pierzi.

Nici eu nu am avut o relație perfectă și am știut că am avut o mamă, un tată. Îi duc lipsa, și să mă cert cu el mi-aș fi dorit.

Nu au contat banii pentru mine, poate și de-asta am câștigat atât de mulți bani", i-a mărturisit Laurențiu Reghecampf lui Denise Rifai.

Întrebat ce a putut cumpăra cu bani, Laurențiu Reghecampf a explicat" Absolut tot ce am avut nevoie și încerc să îmi țin nivelul".