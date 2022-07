Pe ce criterii s-a bazat Mirela Vaida când a ales bona pentru copiii ei. Vedeta a spus tot: „Era important să fie din aceeași țărână ca să vorbim aceeași limbă”

In articol:

Pentru că are o carieră înfloritoare și este o persoană foarte activă, Mirela Vaida nu avea cum să aibă singură grijă de copiii ei. Așa că prezentatoarea a apelat la ajutor specializat.

De șase ani de zile, de când a născut și cel de-al doilea copil, vedeta TV are alături o bonă care stă aproape toată săptămâna în casa ei.

Tânăra este moldoveancă și, timp de patru zile din șapte, este alături în permanență de familia Mirelei.

Citeste si: Mirela Vaida reacționează! Ce a putut spune după ce Emily Burghelea a făcut-o falsă: "Nu e un subiect!"

Pe ce criterii s-a bazat Mirela Vaida când a ales bona pentru copiii ei. [Sursa foto: Instagram] Pe ce s-a bazat Mirela Vaida când a ales bona

Prezentatoarea TV a vrut ca persoana care are grijă de copiii ei să fie o profesionistă. Însă pe lângă asta, pentru vedetă a contat foarte mult regiunea țării din care provine femeia.

Citeste si: "Cu poza asta “ți-ai dat cu stângul în dreptul”, mai pe scurt ţi-ai adus aminte de tinerețe.” Cristina Șișcanu a stârnit un val de reacții negative, după ce a postat o fotografie din vacanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Avem o bonă semi-internă, pentru că în weekend-uri pleacă la casa ei. Deci la noi stă de luni până joi. E moldoveancă din Fălticeni. Era important să fie din aceeași țărână ca să vorbim aceeași limbă”, a declarat Mirela Vaida pentru Impact.ro.

Mirela Vaida a auzit și ea toate poveștile nefericite despre bonele care nu sunt atente cu copiii pe care îi au în grijă, care îi neglijează sau îi abuzează.

Însă prezentatoarea a fost norocoasă pentru că, spune ea, a avut norocul să găsească o femeie care să corespundă tuturor cerințelor ei.

Dintre mii de candidate, Mirela a angajat-o pe moldoveancă după ce i-a văzut CV-ul și o poză cu ea pe Facebook.

„Eram acasă, se născuse al doilea copil, Vladimir și căutam o bonă. Eram disperată, pentru că eram singură cu ei și nu avea cine să mă ajute și voiam să mă și întorc la muncă.

M-a sunat Bahmuțeanca care avea emisiune atunci, ca să mă întrebe ce mai fac, cum mă descurc. Și ea a zis să dăm anunț la televizor, că poate e cineva care ne aude. Și mi-au scris o grămadă pe Facebook. Mi-au trimis CV-uri, poze, recomandări și, dintre toate, una singură mi-a atras atenția, pentru că era tânără, că era din Fălticeni și că mai lucrase. Gata! Hai că o sunăm și să ne întâlnim. Și de atunci au trecut 6 ani”, a mai spus Mirela Vaida pentru sursa citată.

Citeste si: Femeia care a încercat să o omoare pe Mirela Vaida, condamnată la închisoare! Ce au decis autoritățile în privința ei?

Însă bona nu este singura persoană care a ajutat-o pe Mirela de când s-au născut cei trei copii ai ei. Timp de un an, după ce s-a născut ultimul ei copil, prezentatoarea a fost ajutată și de soacra ei, care a și locuit cu ea în casă.

„Bunica s-a mutat cu noi în 2019 și a stat un an, după care a plecat înapoi la Cluj. Abia se pensionase din învățământ, voia liniștea ei, îi era dor de oraș, noi ne-am mutat la Snagov între niște drumuri de țară și nu auzeai decât un avion care mai trecea dinspre Băneasa din când în când. Și atunci am convenit cu toții că e fain să avem o bunică la Cluj la care să mergem. A fost fericită că e orașul în care s-a născut, are casa plină cu amintiri acolo, și-a luat cățel”, a mai povestit Mirela.