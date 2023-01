In articol:

Când are loc echinocțiul de primăvară 2023. Află pe ce dată este echinocțiul de primăvară în 2023! Din punct de vedere astronomic, echinocțiul de primăvară anunță venirea primăverii și are loc în fiecare an în luna martie.

Pe ce dată este echinocțiul de primăvară 2023

Echinocțiul de primăvară 2023 are loc în luna martie, la ora 23:24 și reprezintă momentul în care se face trecerea de la iarnă la primăvară din punct de vedere astronomic.

În fiecare an, echinocțiul de primăvară are loc în jurul datei de 20 martie și reprezintă venirea primăverii din perspectiva astronomică.

Citește și: Enzo Fernandez, cel mai scump transfer din istoria Premier League, la Chelsea. Vezi despre ce sumă este vorba

O tradiție veche de sute de ani spune că echinocțiul de primăvară reprezintă momentul în care Soarele începe să devină din ce în ce mai puternic, iar totul pare că reînvie la viață și înflorește.

În trecut, în ziua echinocțiului de primăvară, oamenii obișnuiau să aprindă focuri cu scopul de a alunga iarnă și de a reda spiritul primăverii.

Echinocțiul de primăvară coincide cu începerea unui nou an agrar, iar la sate copiii bat pământul cu bețe pentru a alunga frigul și rostesc: „Intră frig şi ieşi căldură/Să se facă vreme bună/Pe la noi pe bătătură”.

Pe ce dată este echinocțiul de primăvară 2023 [Sursa foto: Freepik]

Citeste si: Mitică Popescu a murit! Doliu în teatrul românesc. "A plecat dintre noi și dragul meu prieten, Nea Mitică Popescu!"- kfetele.ro

Citeste si: A văzut „un teanc de bani” pe jos. Ce a urmat este desprins din filmele de comedie- bzi.ro

Care este semnificația echinocțiului de primăvară 2023

Echinocțiul de primăvară reprezintă momentul anului în care ziua și noaptea sunt egale în orice loc pe Pământ. În momentul producerii echinocțiului de primăvară 2023, Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfra austral a în cea boreală. Astfel, la echinocțiul de primăvară, Soarele ajunge cel mai aproape de Pământ.

Punctul cel mai apropiat în care ajunge Soarele față de Pământ se numește punct vernal și se referă la mișcarea diurnă în lungul ecuatorului ceresc.

Citește și: Zodiac chinezesc 2023. Previziuni astrale pentru Noul An Chinezesc al Iepurelui de Apă

Pe parcursul fiecărui an, echinocțiul are loc de două ori: primul este echinocțiul de primăvară, care pică în jurul datei de 20 martie, iar cel de al doilea este echinocțiul de toamnă, ce se produce în jurul datei de 23 septembrie.

Iată când va pica echinocțiul de primăvară în anii următori!

Echinocțiul de primăvară 2024: 20 martie, ora 05:06

Echinocțiul de primăvară 2025: 20 martie, ora 11:01

Echinocțiul de primăvară 2026: 20 martie, ora 16:46

Echinocțiul de primăvară 2027: 20 martie, ora 22:25

Echinocțiul de primăvară 2028: 20 martie, ora 04:17

Pe ce dată este echinocțiul de primăvară 2023 [Sursa foto: Freepik]

sursă: nytimes.com