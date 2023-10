In articol:

Vezi pe ce dată este solstițiul de iarnă 2023 și ce semnifică, de fapt, acest fenomen astronomic.

Pe ce dată este solstițiul de iarnă 2023?

Solstițiul de iarnă are loc în fiecare an între 21 și 23 decembrie, în cazul emisferei nordice și între 20 și 23 iunie, în cazul emisferei sudice.

În 2023, solstițiul de iarnă este pe data de 22 decembrie, fiind cunoscut și sub numele de solstițiul hibernal.

În multe regiuni, solstițiul de iarnă este numit și mijlocul iernii, însă în unele țări și calendare este văzut, de fapt, ca începutul iernii. Încă din cele mai vechi timpuri, solstițiul de iarnă este sărbătorit prin festivaluri care simbolizează moartea simbolică și renașterea Soarelui.

Citește și: Când este cea mai scurtă zi din an în 2023. Vezi ce se petrece în timpul fenomenului astronomic

Pe ce dată este solstițiul de iarnă 2023. Vezi ce reprezintă fenomenul astronomic al iernii [Sursa foto: PixaBay]

Care este semnificația acestui fenomen astronomic?

Semnificația solstițiului de iarnă, din punct de vedere astronomic, corespunde momentului în care poziția Soarelui pe cer este la cea mai mare distanță unghiulară negativă față de ecuatorul ceresc.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Se schimbă buletinele! Cum arată și ce informații noi vor apărea pe noua carte de identitate?- stirilekanald.ro

Pe 22 decembrie, Soarele răsare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest.

Așadar, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, iar noaptea are valoare maximă.

Opusul solstițiului de iarnă este reprezentat de solstițiul de vară.

Încă din cele mai vechi culturi, solstițiul de iarnă vine cu o serie de semnificații, în funcție de zonă și perioadă. În unele regiuni, solstițiul de iarnă era un moment reprezentativ de împerechere al animalelor, însămânțarea culturilor și monitorizarea alimentelor pentru iarnă.

Multe mitologii și tradiții culturale sunt constituite în funcție de acest ciclu anual. Se mai spune că în această noapte se deschid cerurile, iar toate dorințele devin realitate.

Când este cea mai lungă zi din an în 2023. Vezi cum se numește fenomenul astronomic

Citeste si: ”După ce au picat în groapa aia, au avut nevoie de ajutor să vină la mal.” Ce scrie, de fapt, în certificatul de deces al lui DJ Lalla? Oamenii legii exclud din start o ipoteză importantă în acest caz!- kfetele.ro

Citeste si: Cum a învins Rona Hartner cancerul pentru a doua oară. Ce tratament-minune a urmat: "Trebuie să fii puțin inconștient să iei acest medicament". Declarațiile tulburătoare ale actriței- stirilekanald.ro

Citeste si: Theo Rose a izbucnit în lacrimi când a venit vorba despre Alexandra Ungureanu. Care este, de fapt, relația dintre cele doua artiste: "Cum, mai, tu prietena mea de atatia ani..."- radioimpuls.ro

Pe ce dată este solstițiul de iarnă 2023. Vezi ce reprezintă fenomenul astronomic al iernii [Sursa foto: PixaBay]

Solstițiul de iarnă 2023. Tradiții și obiceiuri

Potrivit folclorului românesc, pe data de 22 decembrie, atunci când are loc solstițiul de iarnă, răul și binele se bat, iar cerurile se deschid în această noapte pentru îndeplinirea tuturor dorințelor.

În această zi, oamenii trebuie să gândească pozitiv și să își îndrepte rugăciunile către cer, iar cei care vor gândi negativ, se vor certa sau nu se vor ruga în această zi, vor avea parte de ghinion pe tot parcursul anului 2024.

În trecut, în ziua solstițiului de iarnă, oamenii urcau cu torțe aprinse pe munte pentru a întâmpina răsăritul soarelui, apoi se rugau în jurul unui foc.

De asemenea, oamenii sacrificau animale în această zi, ulterior sacrificarea necuvântătoarelor fiind înlocuită cu tăierea unui copac. În această zi nu este bine să fii singur, așa că ai grijă să ai pe cineva alături.

Surse- wikipedia.org, evz.ro