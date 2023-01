In articol:

Pe ce dată este Valentine s Day în 2023

Valentine’s Day are loc în fiecare an pe data de 14 februarie, zi în care cuplurile celebrează dragostea prin întâlniri și cadouri romantice. Cunoscută și cub denumirea de Ziua Îndrăgostiților, Valentine’s Day are numeroase semnificații culturale, religioase, dar și comerciale.

În România, Valentine’s Day a fost adoptată după Revoluție, mai exact după anul 1989, atunci când în țară au început să pătrundă influențe occidentale.

Care este semnificația sărbătorii de Valentine's Day

Numele de Valentine's Day provine de la Sfântul Valentin despre care există mai multe mituri. Conform unei legende, Sf. Valentin a fost un preot al bisericii romano-catolice care s-a sacrificat pentru dragoste. Se spune că Sfântul Valentin a săvârșit o căsătorie între o creștină și un păgân, fiind condamnat la moarte de către împăratul Claudiu II al Romei.

O altă legendă despre Valentine's day spune că Sfântul Valentin oficializa căsătoriile soldaților și încălca porunca împăratului ce interzicea acest lucru, fapt pentru care a fost trimis la închisoare. Cât era în închisoare Sf. Valentin s-ar fi îndrăgostit de fiica unui gardian, Asterius, pe care a vindecat-o. Înainte de a fi executat se spune că i-a scris fetei o scrisoare la finalul căreia s-a semnat cu “al tău Valentin”.

În mitologia romană, Cupidon, fiul lui Venus, este zeul dragostei, iar imaginea sa este asociată cu Valentine’s Day. La naştere, Jupiter a vrut să scape de Cupidon, dar mama sa, Venus, l-a ascuns în pădure, unde acesta a învăţat să folosească arcul pe animale, înainte de a-l folosi pentru a lega destinul oamenilor.

Pe ce dată este Valentine's Day în 2023 [Sursa foto: PixaBay]

Mesaje și urări de Valentine's Day 2023

“Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă”

“Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!”

“Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.”

“Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.”

“De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.”

“Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături “la bine şi la greu” îţi mulţumesc pentru “Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!”

„Dacă aș fi de gheața ai vedea cu ochii tăi cum ma topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja.”

„Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama ca pentru mine tu ești viața„

„Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!!!”

„Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!”

„Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?”

„Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.”

„Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta e încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.”

