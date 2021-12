Pe ce dată începe Eurovision 2022. Competiţie muzicală internaţională este găzduită de Italia

In articol:

Au început înscrierile pentru cea de-a 66-a ediție a concusului muzical Eurovision, iar în perioada 26 noiembrie- 19 decembrie 2021, compozitorii pot trimite piesele în format electronic, la adresa [email protected]

Iată când vor fi cele două semifinale, dar și marea finală a competiției muzicale!

Pe ce dată începe Eurovision 2022

În perioada 26 noiembrie-19 decembrie au loc înscrierile la Eurovision 2022, iar în această ediție publicul va putea vota favoritul pe contul de Facebook Eurovision România. În cea de-a 66-a ediție, semifinala şi finala Selecţiei Naţionale se vor desfăşura în lunile februarie și martie, iar pe data de 5 martie vom afla numele reprezentantului țării noastre în competiția internațională.

Citeste si: Cum arată calendarul de desfăşurare a preselecţiei la Eurovision 2022

Eurovision Song Contest din 2022 se va desfășura în Italia, la The Pala Alpitour Arena din Torino, țară care a câștigat ultima ediție a concursului, fiind reprezentată de trupa rock Maneskin. Prima semifinală a competiției va avea loc pe 10 mai, cea de-a doua pe 12 mai, iar marea Finală Eurovision se va ține pe 14 mai 2022.

Citeste si: Petrică Mâțu Stoian, presimțire legată de scandalul dintre surorile sale și Doru Gușman- bzi.ro

La ediția din 2022 a concursului Eurovision s-au înscris 41 de țări, printre care și Armenia și Muntenegru, țări ce nu au avut reprezentanți la ediția din 2021. În ediția trecută, trofeul a mers la formația italiană, Maneskin, care, după concurs, și-a făcut un nume pe scena muzicii internaționale, și au obținut primul premiu MTV.

Istoria României la competiția muzicală Eurovision

România a participat pentru prima dată, la Concursul Muzical Eurovision, în anul 1994 în Irlanda, iar primul cântăreț român care a urcat pe scena a fost Dan Bittman, alături de trupa Holograf, cu piesa „Dincolo de nori”.

După această reprezentație, România a mai bifat 20 de participări, cele mai bune performanţe fiind: de două ori locul trei- în 2005 cu Luminiţa Anghel şi Sistem cu piesa "Let me try", dar şi în 2010 când Paula Seling şi

Ovidiu Cernăţeanu au interpretat piesa "Playing with fire".

Eurovision 2021. Istoria României la concursul muzical Eurovision

Anul 2006 la Eurovizion ne-a adus cel mai mare punctaj din istorie, România fiind reprezentată de Mihai Trăistariu, cu piesa "Tornero", care s-a clasat pe locul 4, la Atena, obţinând 172 de puncte. La ultimele 3 ediții ale concursului Eurovision, atât Roxen, cât și Ester Peony și The Humans, reprezentații țări au ratat calificarea în Marea Finală.