Pe ce dată începe Insula Iubirii, sezon 6? Radu Vâlcan a făcut anunțul despre noutățile din acest sezon. Unde se filmează emisiunea

In articol:

Pe ce dată începe Insula Iubirii, sezon 6? Filmările pentru noul sezon al emisiunii sunt în desfășurare. Insula Iubirii va veni cu noutăți în noul sezon, iar Radu Vâlcan a vorbit despre surprizele emisiunii.

Pe ce dată începe Insula iubirii, sezon 6?

Insula iubirii, sezon 6, în curând [Sursa foto: Captură YouTube]

Insula iubirii, sezon 6 este în toi cu filmările. După o nouă sesiune de casting, au fost alese cuplurile care vor participa în emisiune. Anul trecut, producătorii emisiunii au fost nevoiți să sisteze preselecțiile din cauza pandemiei. Însă, acum lucrurile se desfășoară normal și există certitudinea că emisiunea va începe în curând.

Citeste si: Când începe Insula iubirii, sezonul 6? Preselecțiile pentru noul sezon al emisiunii au început

Noul sezon Insula iubirii, care va începe în curând, vine cu noutăți. Dacă și în sezoanele trecute au existat schimbări și au fost diferite, al șaselea sezon Insula iubirii vine cu mai multe surprize.

Momentan nu a fost anunțată data la care va începe emisiunea, însă pe măsură ce filmările se vor apropia de final, producătorii vor oferi mai multe detalii.

Citeste si: Autoritățile au spart o rețea de proxenetism care activa în Capitală! Numele Dianei Constantin apare în dosar

Radu Vâlcan prezintă Insula iubirii, sezonul 6 și a oferit câteva detalii despre emisiune

Radu Vâlcan prezintă Insula iubirii, sezon 6 [Sursa foto: Facebook]

Radu Vâlcan prezintă Insula iubirii, sezon 6, așa cum fanii emisiunii s-au obișnuit. Soțul Adelei Popescu a dezvăluit câteva noutăți din Insula iubirii, sezon 6.

„Până acum, toate sezoanele ne-au surprins diferit şi vă asigur că nici de această dată nu vor exista excepţii. Insula Iubirii e pregătită să îi pună din nou pe concurenţi faţă în faţă cu alegerile care le vor schimba vieţile.

Tentaţie sau relaţie sunt cuvintele care îi vor defini de-acum înainte pe cei care au decis să îşi testeze relaţiile la Insula Iubirii!”, a declarat Radu Vâlcan, potrivit a1.ro.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Citeste si: Cine este tatăl copilului Nicoletei Dragne. A fost soțul unei colege de la Bravo, ai stil! Celebrities

Unde se va filma Insula iubirii, sezon 6

Noul sezon Insula iubirii, sezon 6 vine cu schimbări. Emisiunea se filmează în două resorturi noi și exclusiviste de pe Coconut Island. Schimbarea care va avea loc în noul sezon Insula iubirii are legătură cu ispitele

„Sunt foarte bucuros să vă anunţ că am inceput deja filmările pentru cel mai nou sezon Insula Iubirii, într-o locaţie de vis, în Coconut Island, o insulă cu totul specială, de lângă Phuket. Tot ce pot să vă spun în acest moment este că fanii acestei emisiuni vor avea parte de foarte multe surprize, avem o mulţime de noutăţi, mult mai multe ispite şi, totodată, mult mai multe provocări”, a declarat Radu Vâlcan, potrivit a1.ro.

Citeste si: Nicoleta Molnar de la Insula, mămică pentru prima dată! Primele imagini cu bebelușul

Ionuț Gojman, fost concurent și ulterior ispită la Insula iubirii, a devenit tată

Ionuț Gojman a participat la Insula iubirii alături de partenera sa de atunci, Mirela Baniaș. Cei doi au venit să-și testeze relația, dar au plecat separați. După despărțire, cei doi au mers pe drumuri separate, iar prima care și-a refăcut viața a fost Mirela, în timp ce Ionuț a mai participat și în calitate de ispită în emisiune.

Ionuț Gojman, fost concurent și ispită la Insula iubirii [Sursa foto: Instagram]

În prezent, Ionuț Gojman a devenit tată și se bucură de familia sa.

„Viața într-o poza! "Mereu am crezut că există cineva acolo sus care are grijă să le așeze pe toate la momentul potrivit. Și de fiecare dată am simțit ca nu sunt singur în ceea ce fac. Dumnezeu are un mod ciudat de a-mi arata că există. Mă trimite acolo unde trebuie, cum trebuie și când trebuie de fiecare dată și o face la modul acela în care să îmi lase impresia că de fapt deciziile sunt ale mele.

Îmi oferă de unde nu mă aștept ceea ce-mi lipsește și mă împlinește. Dar mereu la momentul potrivit. Îmi arată ce este bun și ce este rău printr-un mod doar de el știut”, a scris Ionuț Gojman pe pagina lui Facebook.

Citeste si: Ionuț Gojman de la Insula a devenit tată! Prima imagine cu bebelușul

Hannelore și Bogdan, unul dintre cele mai controversate cupluri care au participat la Insula iubirii

Bogdan și Hannelore, foști concurenți la Insula iubirii [Sursa foto: Instagram]

Hannelore și Bogdan au venit la Insula iubirii să-și testeze relația și au devenit unul dintre cele mai urmărite cupluri. În timp ce Hannelore a simțit o apropiere de ispita Andy, fanii au continuat să creadă cu și după emisiune a mai existat o legătură între cei doi. Suspiciunile au dispărut, după ce Hannelore și Bogdan au ajuns la altar. Însă relația nu a mers și au divorțat. Bogdan a declarat că Hannelore a fost de vină, pentru că l-a înșelat cu unul dintre prietenii săi.

"După șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București. Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București.

După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea.", a declarat Bogdan pentru Cancan.ro.

Citeste si: Mircea Moldovan de la Insula Iubirii va fi tatic. Iubita lui, Simona, este însărcinată

Chiar dacă și-au mai dat o șansă, lucrurile nu au funcționat.

"După aceea m-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el. Deci, persoana cu care ea este acum împreună a fost prietenul meu.", a mai adăugat Bogdan Ionescu, pentru sursa citată.